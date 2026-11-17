유엔은 새 보고서를 통해 2026년 1월부터 10월까지 수단에서 민간인 2천 230여 명이 숨졌으며 이들 대부분이 드론 공격에 따른 것이라고 밝혔습니다.

유엔 인권최고대표사무소는 17일 관련 보고서를 발표하고 교전 당사자들이 민간인 보호를 위한 국제법을 계속 무시하고 있다고 경고하며 이같이 전했습니다.

새 보고서는 수단 정부군과 준군사조직인 신속지원군(RSF), 또한 이들과 연계된 무장단체들 간의 전투가 계속되는 가운데 민간인과 시장, 병원, 기타 필수 기반시설을 겨냥한 공격이 광범위하게 발생했다고 기록했습니다.

보고서에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 최소 1천390명의 민간인이 사망했으며, 이 가운데 80% 이상이 드론 공격으로 숨졌습니다. 7월부터 10월 사이에는 민간인 840명이 추가로 사망했으며, 이 가운데 약 520명이 드론 공격으로 목숨을 잃었습니다.

유엔 보고서는 지난 10개월 동안 드론 공격으로 사망한 민간인이 1천630명을 넘는다며, 실제 사망자 수는 이보다 더 많을 가능성이 있다고 전했습니다.

볼커 튀르크 유엔 인권최고대표는 "사실이 모든 것을 말해주고 있다"고 말했습니다. 이어 "이번 보고서의 조사 결과는 수단 전쟁으로 민간인들이 끊임없이 견디기 어려운 고통을 겪고 있으며, 교전 당사자들이 전쟁법을 계속해서 노골적으로 무시하고 있다는 사실을 다시 한번 입증하는 또 다른 증거를 제공한다"고 말했습니다.

튀르크 최고대표는 또 "처벌받지 않는 상황이 만연한 가운데, 이번 보고서는 국제인도법에 대한 심각한 위반 행위를 다시 한번 기록하고 있다"며 "이러한 위반 행위는 전쟁범죄에 해당할 수 있다"고 밝혔습니다.

보고서는 치명적인 드론 공격이 급증하면서 가장 큰 피해를 입은 지역으로 수단의 코르도판과 다르푸르를 지목했습니다. 보고서에 따르면 분쟁 양측 모두 드론을 이용한 공격을 감행했습니다.

유엔 보고서에 따르면, 2026년 상반기에 기록된 민간인 사상자의 3분의 2 이상이 코르도판에서 발생했으며, 그다음으로 피해가 큰 지역은 다르푸르였습니다.

유엔 조사관들은 이 기간 시장을 겨냥한 드론 공격이 최소 39건, 민간 차량을 겨냥한 공격이 20건, 연료 시설에 대한 공격이 17건, 의료 시설에 대한 공격이 16건 발생했다고 기록했습니다.

보고서는 또 공격과 약탈, 이동 제한으로 수단의 인도주의적 상황이 더욱 악화됐다고 경고했습니다.

보고서에 따르면, 식량 불안정으로 인해 다르푸르와 코르도판 일부 지역에서 기근이 발생할 위험이 커지고 있습니다.

이번 유엔 보고서는 10월 20일부터 11월 4일까지 신속지원군의 소행으로 지목된 드론 공격 29건이 11개 주의 전력과 연료 시설을 겨냥했다고 밝혔습니다. 이로 인해 광범위한 정전이 발생하고 병원 운영과 물 공급, 식량 생산에 차질이 빚어졌습니다.

튀르크 최고대표는 "분쟁 당사자들은 민간인을 보호하고 국제법상 의무를 준수해야 한다"며 "전 세계가 지켜보고 있다"고 강조했습니다.

수단 정부군과 신속지원군 모두 이번 보고서의 조사 결과에 대해 입장을 밝히지 않았습니다.

수단 내전은 2023년 4월 수단 정부군과 신속지원군 간의 권력 투쟁으로 발발했으며, 지금까지 수만 명의 목숨을 앗아갔습니다.

한편 미국의 마사드 불로스 아랍·아프리카 담당 선임고문은 수단의 전직 장관이자 과거 집권당이었던 국민회의당의 고위 인사 아흐메드 하룬이 체포됐다는 보도를 인지하고 있다고 밝혔습니다.

불로스 선임고문은 소셜미디어X에 올린 글에서 미국은 수단의 전 내무장관이자 과거 집권 이슬람주의 정당인 국민회의당의 고위 인사였던 아흐메드 하룬의 체포 사실에 주목하고 있다고 밝혔습니다.

불로스 선임고문은 "미국은 수단 민간인에 대한 잔혹 행위에 관여한 하룬에 대해 제재를 가했다"고 말했습니다. 이어 "분쟁을 부추기는 폭력적 극단주의 조직과 무슬림형제단 연계 단체들의 역할을 반드시 다뤄야 한다"며 "수단에서 폭력을 지속시키는 데 관여한 사람들에게는 반드시 책임을 물어야 한다"고 강조했습니다.

유엔은 모든 분쟁 당사자들이 저지른 위반 행위에 대해 책임을 물어야 한다고 촉구하면서, 처벌받지 않는 상황이 계속될 경우 추가적인 폭력과 민간인들의 고통이 더욱 심화될 위험이 있다고 경고했습니다.

VOA 뉴스