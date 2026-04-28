UAE, OPEC 탈퇴 ….국제 유가 또 급등

아랍에미리트(UAE)는 28일 “국익”과 역내 불안정을 이유로 5월 1일부로 석유수출국기구(OPEC)를 탈퇴한다고 발표했습니다.

UAE의 이번 발표는 전략적 요충지인 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되고 미국과 이란 간 평화 협상이 교착 상태에 빠진 가운데, 스탠다드앤드푸어스(S&P) 500과 나스닥 선물 지수가 장 초반 하락하고 국제 유가가 급등하는 상황에서 나왔습니다.

UAE의 OPEC과 OPEC+ 탈퇴 소식은 또한, 산유국 협의체와 실질적 주도국인 사우디아라비아에 상당한 타격으로 평가됩니다. 특히 이번 결정은 이란 분쟁이 국제 경제에 역사적 수준의 에너지 충격을 야기한 시점에 나왔습니다.

아랍에미리트(UAE)의 이같은 결정은 지정학적 갈등과 생산 쿼터를 둘러싼 이견 속에서도 단일 대오를 유지해 온 OPEC의 결속력을 흔들 수 있다는 분석이 나옵니다.

OPEC 소속 걸프 산유국들은 이란과 오만 사이 좁은 해역인 호르무즈 해협을 통한 수출에 이미 어려움을 겪고 있습니다. 이 해협은 전 세계 원유와 액화천연가스의 약 20%가 통과하는 핵심 수송로입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 OPEC이 유가를 인위적으로 끌어올려 “전 세계를 착취하고 있다”고 강하게 비판해 왔습니다. 이에 대해 OPEC은 유가 변동성의 책임이 OPEC에만 있는 것은 아니라고 밝혔습니다.

S&P 500 선물 가격은 0.7% 하락했고, 나스닥 100 선물은 1.2% 떨어졌습니다. 반면 다우존스 산업평균지수 선물은 0.27%, 97포인트 상승했습니다.

가장 활발하게 거래되는 계약인 7월 인도분 브렌트유 선물 가격은 2% 이상 올라 배럴당 약 104달러를 거래됐습니다. 이번 주에 만기되며 석유 흐름 차단의 영향을 더 크게 받는 6월 인도분 브렌트유 선물 가격은 배럴당 약 111달러까지 치솟았습니다.

미국 기준유인 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 5% 급등해 배럴당 101달러를 넘어섰습니다.

이 같은 흐름은 S&P 500과 나스닥 지수가 전날인 27일 사상 최고치를 기록한 직후 나타났습니다. 다만 이날(27일) 상승폭은 미-이란 평화 협상이 교착된 상황 속에서 제한적이었습니다.

VOA 뉴스