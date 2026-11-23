튀르키예에서 2주 넘에 협상이 이어진 유엔 기후 회의가 합의 도출에 실패한 채 22일 종료됐습니다. 각국은 화석연료와 기후 재원 문제를 둘러싼 깊은 견해차를 좁히지 못했습니다.

공동 개최국인 튀르키예와 호주는 최종 합의문 초안을 제시했지만, 화석연료에 대한 명시적인 언급이 빠졌다는 이유로 유럽연합과 소규모 도서국들이 이를 거부했습니다.

유럽연합을 대표해 발언한 아일랜드의 다라 오브라이언 기후 장관은 제안된 합의문이 “화석연료를 전혀 언급하지 않고 있다”며 “우리가 직면한 기후 비상사태를 해결하기에는 어림도 없다”고 밝혔습니다.

이어 “화석연료에 대한 언급이 없는 기후 관련 합의문은 절대 용납할 수 없는 일”이라고 말했습니다.

로이터통신이 협상 관계자들을 인터뷰한 결과, 사우디아라비아는 석유와 가스, 석탄에 대한 의존도를 줄이자는 문구에 반대하는 국가들 가운데 하나였습니다.

앨 고어 전 미국 부통령도 22일 자신이 설립한 기후 현실 프로젝트(Climate Reality Project)를 통해 발표한 성명에서 이번 회의 결과를 규탄했습니다.

고어 전 부통령은 성명에서 “COP31의 실패는 터무니없다”며 “소수의 산유국이 화석연료 언급 자체에 대한 거부권을 행사할 수 있다는 것은 용납할 수 없는 일”이라고 밝혔습니다.

이어 대부분의 참가국이 더 강력한 기후 대응을 지지했다며 유엔 기후 협상 체계의 대대적인 개혁을 촉구했습니다.

미국은 도널드 트럼프 대통령이 파리 기후 협정에서 탈퇴하고 유엔 기후변화협약에서도 탈퇴하는 절차를 추진하면서 COP31에 공식 대표단을 파견하지 않았습니다. 다만 미국의 주 정부와 지방정부 지도자들로 구성된 연합체가 비공식적으로 회의에 참석했습니다.

미국 정부는 국제 기후협약이 다른 주요 온실가스 배출국에는 책임을 묻지 않으면서 미국에만 부당한 재정적·경제적 부담을 가하고 있다는 입장을 유지해 왔습니다.

트럼프 대통령은 파리 기후 협정을 “불공정하고 일방적인 파리기후협정이라는 사기극”이라고 일축하며 “중국이 아무런 제약 없이 오염물질을 배출하는 동안 미국이 자국 산업을 망가뜨리는 일은 없을 것”이라고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 행정명령 14162호인 '국제 환경 협약에서 미국 우선주의 실현(Putting America First in International Environmental Agreements)'에서 다자간 기후협약이 “미국 국민의 이익에 비춰 재정 지원이 필요하지도, 지원받을 자격도 없는 국가들로 미국 납세자의 돈이 흘러들어가게 만든다”고 지적했습니다.

이 행정명령은 향후 체결되는 미국의 에너지와 환경 관련 협정이 “미국에 부당하거나 과도한 부담을 지우거나 미국의 경제 성장을 저해해서는 안 된다”고 규정하고 있습니다.

이번 회의에는 약 200개국이 참가했으며, 지난 11월 9일 튀르키예 안탈리아에서 시작돼 당초 예정된 20일 폐막일을 훨씬 넘겨 진행됐습니다.

제안된 합의문이 채택되려면 약 200개 참가국 모두의 합의가 필요했습니다.

이번 합의 실패는 2009년 코펜하겐 정상회의 후 유엔 연례 기후 회의에서 포괄적인 정치적 합의에 도달하지 못한 첫 사례입니다.

비록 이번 회의가 결렬됐지만, 기존에 국제적으로 합의된 기후 관련 약속들은 여전히 유효합니다.

11월 9일 안탈리아에서 시작한 이번 회의는 당초 20일 종료될 예정이었지만 협상이 기한을 넘겨 계속되면서 역대 최장기간 진행된 유엔 기후변화 총회로 기록됐습니다.

VOA 뉴스