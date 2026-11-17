튀르키예에서 열리고 있는 유엔 기후변화협약 당사국총회, COP31이 200여 개국이 참석한 가운데 합의문 초안을 놓고 협상을 벌이면서 16일 마지막 주 일정에 들어갔습니다. 각국 장관들도 협상에 참여하기 위해 현지에 도착했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 파리 기후협정에서 탈퇴하고 유엔 기후변화협약에서도 탈퇴 절차를 추진하면서, 미국은 이번 회의에 공식 대표단을 파견하지 않았습니다. 다만 미국의 주 정부와 지방자치단체 지도자들로 구성된 연합체가 비공식적으로 참석하고 있습니다.

이번 합의문 초안에서 주요 쟁점 가운데 하나는 각국이 2023년 합의 대로 화석연료에서 ‘벗어나는 전환’을 택할 것인지, 아니면 화석연료의 ‘단계적 퇴출’이라는 보다 강력한 약속을 채택할 것인지 입니다.

튀르키예와 공동 의장국 체제로 협상을 이끌고 있는 호주의 크리스 보언 기후변화·에너지 장관은 지난 14일 기자회견에서 여러 제안이 이미 반대에 부딪혔다고 인정했습니다.

보언 장관은 “솔직히 말해, 지금처럼 협상 초기 단계에서 모든 당사국이 동의하는 내용만 논의한다면 합의문은 매우 짧아질 것”이라고 말했습니다.

이어 “우리는 상황을 진전시켜야 하며, 이것은 각국의 의견이 아직 일치하지 않는 사안도 논의해야 하며, 이를 통해 앞으로 며칠 동안 서로의 입장을 좁혀야 한다는 것을 의미한다”고 덧붙였습니다.

선진국들이 개발도상국의 기후변화 적응을 지원하기 위해 얼마나 재정을 부담할 것인지, 또 2035년까지 전 세계 에너지 소비에서 차지하는 전력 비중을 35%로 높이자는 제안을 놓고도 협상국 간의 의견이 갈리고 있습니다.

사이먼 스틸 유엔기후변화협약 사무총장은 16일 COP31에서 초지능 SI(일반적으로 인공지능 AI로 불리는) 데이터센터의 전력 수요가 급증하면서 에너지 시스템에 부담을 주고 화석연료 의존도를 높이고 있다고 밝혔습니다.

스틸 사무총장은 “사람들에게 더 나은 미래를 약속하는 대가로 오늘 더 높은 전기요금과 지구 온난화를 초래하는 오염, 그리고 더 심각한 불평등을 감수하라고 요구해서는 안 된다”고 말했습니다.

동시에 스틸 총장은 AI가 홍수 조기경보를 개선하고 농민들이 가뭄에 대비하도록 돕는 한편, 재생에너지 시스템의 효율성을 높이는 등 기후변화 대응에 기여할 수 있다고 밝혔습니다.

스틸 총장은 개발도상국들이 AI 기술에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하고, AI의 미래를 결정하는 과정에서도 더 큰 발언권을 가져야 한다고 강조했습니다.

한편, 개최국 튀르키예는 기후변화 대응을 지원하기 위해 AI를 책임 있게 개발하고 활용하자는 자발적 서약을 발표했습니다.

무라트 쿠룸 COP31 의장은 “산업과 기술은 기후변화 해결의 일부가 돼야 한다”며 “동시에 AI의 급속한 성장이 책임 있는 방식으로 구동되고 배포되어야 하며, 기후 대응에 도움이 되도록 활용되어야 한다”고 말했습니다.

그러나 이 서약에는 현재 9개 나라만이 서명을 했습니다.

지난 11월 9일 튀르키예 안탈리아에서 개막한 이번 회의는 오는 20일 폐막할 예정이며, 각국이 합의에 이르지 못할 경우 협상은 예정된 시한을 넘겨 계속될 수 있습니다.

VOA 뉴스