트럼프 대통령 "한국 화물선 이란에 피격…한국도 '호르무즈 작전' 합류할 때"

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일 미국의 호르무즈 해협 개방 작전 중 한국 선박이 피격됐다고 밝히면서 한국도 이번 작전에 합류할 때가 됐다고 촉구했습니다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 ‘트루스소셜’에 올린 글에서 "이란이 '프로젝트 프리덤' 작전과 관련된 선박 이동 문제와 관련해 한국 화물선을 포함해 무관한 국가들을 향해 몇 차례 공격을 가했다"고 밝혔습니다.

이어 "아마 이제 한국도 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다"면서 "우리는 소형 보트, 혹은 그들(이란)이 '고속' 보트라고 부르는 선박 7척을 격침시켰으며 그게 그들에게 남은 전부"라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 또 "한국 선박을 제외하고는 현재로서는 해협을 통과하는 과정에서 어떠한 피해도 발생하지 않았다"고 밝히고, 피트 헤그세스 전쟁부 장관과 댄 케인 합참의장이 5일 아침 기자회견을 열 예정이라고도 덧붙였습니다.

트럼프 대통령의 발언은 이날 한국 선사 HMM이 운용하는 벌크 화물선 HMM나무호에서 폭발과 함께 화재가 발생한 직후 나왔습니다.

한국 외교부에 따르면 현지 시간 이날 오후 8시 40분께 호르무즈 해협 안쪽 아랍에미리트 인근 해역에 정박 중이던 이 선박에서 폭발이 발생했다고 연합뉴스 등 한국 언론들이 전했습니다.

파나마 국적의 이 선박에는 한국 선원 6명을 포함해 24명이 탑승해 있었으며 인명 피해는 없는 것으로 파악됐습니다.

한국 언론에 따르면 한국 외교부는 "폭발 및 화재 발생 원인과 구체 피해 현황 등은 확인 중"이라며 "관련국들과 긴밀히 소통하며 호르무즈 해협 내측의 우리 선박·선원의 안전을 위해 필요한 조치를 취해 나갈 것"이라고 밝혔고, 한국 청와대도 선박 화재 원인에 대해 파악 중이라고 밝혔습니다.

이번 사건은 미국이 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 걸프 해역에 갇힌 민간 선박들의 탈출을 지원하기 위한 '프로젝트 프리덤' 작전을 개시한 날 발생했습니다.

현재 호르무즈 해협 안쪽에 발이 묶인 한국 국적 선박은 26척이며, 해협 내 한국인 선원은 160명에 달하는 것으로 알려졌습니다.

이들은 이란이 중동 전쟁을 계기로 호르무즈 해협을 봉쇄한 두 달여 동안 해협을 빠져나오지 못하고 있습니다.

VOA 뉴스