도널드 트럼프 미국 대통령이 미·중·러 3국 정상회담에서 한반도 위협에 대응하는 문제를 논의했다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 이번 회동에서 3국이 핵 충돌 방지에 공식 합의하고, 중국이 처음으로 핵 위험 감축을 위한 3자 논의에 참여하기로 했다고 강조했습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

도널드 트럼프 대통령은 20일 백악관에서 열린 기자회견에서 최근 아시아 순방 중 이뤄진 미·중·러 3국 정상회담의 주요 논의 내용을 공개했습니다.

트럼프 대통령은 세 정상이 핵 위협과 우크라이나 전쟁 문제 등을 논의했다며 “한반도의 위험에 대응하는 문제와 우크라이나에서의 살상을 중단하는 문제도 논의했다”고 말했습니다.

[도널드 트럼프 / 미국 대통령]

“"We also talked about confronting dangers on the Korean Peninsula and stopping the killing in Ukraine."

다만 한반도 문제와 관련해 구체적으로 어떤 사안을 논의했는지는 설명하지 않았습니다.

트럼프 대통령은 이번 회동에서 미국과 중국, 러시아가 핵 충돌이 발생해서는 안 된다는 데 공식적으로 합의했다고 밝혔습니다.

특히 “처음으로 중국이 핵 위험 감축을 위한 3자 논의에 참여하기로 했다”고 강조했습니다.

그러면서 미국이 약 4천 기의 핵무기를 보유하고 있으며 러시아가 그 뒤를 잇고 있다고 말했습니다. 또 “중국도 상당히 많은 핵무기를 보유하고 있다”며 그 규모를 600기로 언급했습니다.

트럼프 대통령은 중국이 현재는 미국과 러시아에 크게 뒤처져 있지만 빠른 속도로 핵무기를 늘리고 있다며, 향후 10년 안에 미국과 비슷한 수준에 도달할 수 있다고 전망했습니다.

다만 핵무기 감축에는 신중한 입장을 보였습니다.

트럼프 대통령은 “핵무기를 절반으로 줄이자고 합의하는 것은 매우 어렵다”며 “특히 우리가 앞서 있는 상황에서 그렇게 하기는 어렵다”고 말했습니다.

이번 3국 정상회담에서는 이란의 핵무기 개발 문제도 논의됐다고 확인했습니다.

트럼프 대통령은 “이란이 결코 핵무기를 보유하도록 허용하지 않을 것”이라고 강조했습니다.

3국 정상은 또 석유와 휘발유, 경유 생산을 늘려 국제 에너지 가격을 안정시키는 데 협력하기로 했으며, 국제형사재판소의 권한 남용에도 반대하는 데 의견을 같이했다고 트럼프 대통령은 전했습니다.

트럼프 대통령은 이번 순방 중 별도로 가진 푸틴 대통령과의 양자 회담을 거론하며, 러시아와 우크라이나 전쟁에 대해서는 종전 가능성이 있다고 평가했습니다.

트럼프 대통령은 푸틴 대통령이 외교적 수단을 통해 전쟁을 끝내겠다는 의지를 분명히 했다고 전했습니다.

다만 종전 협상의 가장 큰 장애물로 푸틴 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 사이의 깊은 적대감을 꼽았습니다.

트럼프 대통령은 “두 사람 사이에는 엄청난 증오가 있다”며 “그런 상황은 결코 쉽지 않다”고 말했습니다.

그러면서도 “우리는 매우 좋은 대화를 하고 있으며, 합의를 이룰 가능성이 상당히 높다고 생각한다”고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이번 순방에서 시진핑 중국 국가주석과의 회담도 주요 성과로 내세웠습니다.

트럼프 대통령은 중국과의 경제 관계에서 상당한 진전을 이뤘다며 “시 주석과 매우 생산적인 양자 회담을 했다”고 말했습니다.

특히 미국으로 유입되는 펜타닐 문제와 관련해 “선박과 해상을 통한 펜타닐 유입이 97% 감소했다”고 주장했습니다.

일반적으로 인공지능(AI)으로 불리는 초지능(SI) 분야에서도 중국과 협력하기로 했다며 양국이 공동으로 안전장치를 마련하는 방안을 논의했다고 밝혔습니다.

그러나 SI 기술 경쟁에서는 미국이 중국을 크게 앞서고 있다고 강조했습니다.

트럼프 대통령은 “우리는 중국을 앞서고 있다”며 “3위는 사실상 존재하지 않는다”고 말했습니다.

또 SI 산업의 핵심 기반인 데이터센터를 미국 내에 구축해야 한다며 해외 건설을 추진하는 미국 기업에 강력한 세금을 부과하겠다고 경고했습니다.

트럼프 대통령은 “미국 기업들이 다른 나라에 데이터센터를 건설하도록 허용하지 않을 것”이라며 “그렇게 한다면 막대한 세금을 부과할 것”이라고 말했습니다.

이번 아시아 순방에서 체결한 무역 합의도 주요 성과로 소개했습니다.

트럼프 대통령은 태국이 미국산 제품에 부과하던 관세를 철폐하고 비관세 장벽도 제거하기로 했다며, 태국이 연간 26억 달러 규모의 미국산 농산물을 구매할 계획이라고 밝혔습니다.

또 필리핀이 미국산 농산물과 에너지 구매를 대폭 확대하기로 했다며 “농산물은 미국에서 100% 구매하고, 에너지도 미국에서 100% 구매하게 될 것”이라고 주장했습니다.

아울러 필리핀 항공사가 미국 보잉사의 787 드림라이너 항공기 20대를 구매하기로 했다며, 이번 계약이 미국 내 4만7천 개의 일자리를 지원할 것이라고 말했습니다.

일본과 인도, 호주가 참여하는 쿼드 정상회의에서도 경제 안보와 공급망 협력을 강화하기로 했다고 밝혔습니다.

특히 4개국이 SI (AI)기술 개발을 위한 새로운 협력 체계를 출범시켰으며, 해양 안보와 감시 분야에서도 협력을 확대하기로 했다고 설명했습니다.

트럼프 대통령은 이번 아시아 순방에서 나흘 동안 20명이 넘는 세계 지도자를 만나고, 2건의 새로운 무역 합의를 체결했다고 밝혔습니다.

그러면서 이번 순방을 미국 역사상 가장 성공적인 대통령의 아시아 방문 가운데 하나로 평가했습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.