미국의 도널드 트럼프 대통령은 20일 중국에 수출하는 반도체는 구형 제품으로 제한하기를 원하며, 미국 기업들이 미국 이외의 지역에 데이터센터를 건설하는 것도 허용하지 않겠다고 밝혔습니다.

3일간의 아시아 순방을 마치고 귀국한 트럼프 대통령은 기자들에게 중국의 시진핑 국가주석과 흔히 인공지능(AI)으로 불리우는 초지능(SI)과 관련해 “공동의 안전장치”를 마련하기로 합의했다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 미국이 이 산업을 선도하고 있다며, 그 우위를 지키기 위해 미국 기업들이 개발한 최첨단 반도체에 다른 나라들이 접근하지 못하도록 해야 한다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 20일 백악관 기자회견에서 “초지능 경쟁에서 승리하는 쪽이 승자가 된다”며 “이 점을 기억해야 한다”고 말했습니다.

트럼프 대통령은 해외 데이터센터 건설 금지와 관련해 구체적인 내용을 제시하지 않았으며 이 구상을 자신의 참모들과도 논의하지 않았다고 밝혔습니다. 다만 다른 나라에 데이터센터를 건설하는 미국 기업들은 “막대한 세금”을 부과받을 수 있다고 경고했습니다.

앞서 트럼프 대통령은 19일 중국에서 시진핑 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만났습니다. 이어 20일에는 기자회견에서 미중러 정상이 핵무기 위협의 확산을 막고 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 하는 데 협력하기로 합의했다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 또 이번 회담에서 한반도의 안보 위협에 공동으로 대응하는 방안과 우크라이나 전쟁을 종식하는 문제도 논의됐다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 백악관에서 기자들에게 푸틴 대통령이 “전쟁을 끝내기를 간절히 원할 것”이라고 말했습니다.

미국이 나서서 러시아와 우크라이나의 평화 협상을 진행하는 가운데, 트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나 양국 정상이 모두 전쟁 종식을 원하고 있지만, 이를 실현하기 위해서는 도움이 필요하다고 밝혔습니다.

이번 아시아 순방에는 필리핀 방문도 포함됐습니다. 트럼프 대통령은 20일 미국과 필리핀이 무역협정에 합의했다며, 이 협정에는 필리핀이 미국산 에너지와 농산물 수입을 확대하는 내용이 담겼다고 밝혔습니다.

VOA뉴스