대량살상무기 확산방지구상(PSI)의 해상 차단 훈련인 ‘마루 26(Maru 26)’이 미국과 한국, 뉴질랜드 등 30개국이 참가한 가운데 뉴질랜드 오클랜드에서 실시됐습니다.



뉴질랜드 외교부는 18일 성명을 통해 지난 16일부터 18일까지 사흘동안 마루 26이 실시됐으며, 이번 훈련에는 미국과 한국, 일본, 뉴질랜드, 호주, 싱가포르 등 30개국에서 150명의 전문가가 참가했다고 밝혔습니다.

성명에 따르면 참가국들은 각국 정부나 테러 조직 등 다양한 주체가 핵과 생화학무기 등 대량살상무기(WMD)와 운반 수단, 관련 물자를 불법적으로 확산시키는 것을 막기 위한 협력 방안을 논의했습니다.

특히 이번 훈련에서는 북한과 관련된 유엔 안보리 결의의 중요성이 강조됐습니다.

참가국들은 북한에 대한 기존 안보리 제재 결의를 비롯해 이란과 예멘 후티 반군에 대한 무기 금수 조치 관련 결의 등을 충실히 이행할 필요가 있다고 확인했습니다.

또 각국은 금지 물품의 해상 차단과 압수, 처분에 관한 결의 조항을 완전히 이행하기 위해 필요한 조치를 취하기로 했습니다.

실제 해상 차단 훈련도 진행됐습니다.

뉴질랜드 해군은 미국 해안경비대와 호주군, 뉴질랜드 관세청의 지원을 받아 오클랜드 와이테마타 항에서 불법 물품을 운반하는 것으로 의심되는 선박을 차단하는 훈련을 실시했습니다.

이어 해당 선박이 항구에 진입한 상황을 가정한 항만 대응 훈련도 진행됐습니다.

뉴질랜드 외교부는 이번 훈련이 아시아태평양 지역의 대량살상무기(WMD) 확산 차단 역량을 강화하고, 불법 확산 활동을 벌이는 행위자들에게 국제사회가 이를 감시하고 있으며 필요할 경우 공동 대응에 나설 준비가 돼 있다는 점을 보여준다고 설명했습니다.

대량살상무기 확산방지구상(PSI)는 지난 2003년 출범한 자발적 국제 협력 체제로, 현재 116개국이 참여하고 있습니다.

이번 훈련은 아시아태평양 지역에서 진행되는 PSI 연례 훈련 일정의 12번째 행사로, 내년에는 싱가포르가 ‘딥 세이버 2027’ 훈련을 주최할 예정입니다.

VOA 뉴스