미국 정부가 북한의 완전한 비핵화와 대북 유엔 안보리 결의의 전면 이행에 대한 의지를 재확인했습니다.

미국 국무부는 18일 발표한 ‘2026년 동아시아정상회의(EAS)에서의 미국의 참여’ 자료에서 지난 17일 필리핀 마닐라에서 열린 동아시아정상회의를 계기로 이 같은 입장을 밝혔다고 설명했습니다.

국무부는 미국이 인도태평양 지역의 평화와 안정을 지키기 위해 동맹국, 협력국들과 함께 억지력을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 역내 국가들이 무력으로 분쟁을 해결하려는 것을 막기 위해 계속 주도적인 역할을 하겠다고 강조했습니다.

특히 모든 국가가 국제법에 따라 남중국해에서 항행과 상공 비행의 자유를 행사할 권리를 지지한다고 밝혔습니다. 타이완해협의 평화와 안정도 인도태평양 지역의 안보와 번영에 필수적이라며, 현상 변경을 위한 일방적인 행동에 반대한다는 입장도 재확인했습니다.

미국은 이번 회의에서 아세안과의 포괄적 전략적 동반자 관계를 발전시키기 위한 2026년부터 2030년까지의 공동 이행 계획도 채택했습니다. 미국과 아세안 관계 수립 50주년을 앞두고 협력을 강화한다는 취지입니다.

경제와 기술 분야에서는 미국이 동남아시아의 디지털 경제와 인공지능 산업 발전을 지원하겠다는 계획을 밝혔습니다. 특히 미국의 이른바 ‘슈퍼 인텔리전스(SI)’ 기술에 대한 접근을 확대하고, 인도네시아 정부와 아세안 사무국, 카네기멜런대학교가 협력해 오는 12월 자카르타에서 관련 행사를 개최할 예정이라고 설명했습니다.

에너지 분야에서는 아세안 전력망 구축을 지원하고 민간 원자력 협력을 확대하겠다고 밝혔습니다. 미국은 인도네시아와 베트남에 이어 필리핀, 싱가포르, 태국과 민간 원자력 협정을 체결했으며, 말레이시아와도 협상을 시작했다고 설명했습니다.

또 미국과 일본, 한국의 소형모듈원자로(SMR) 협력 양해각서에 따라 인도네시아에 관련 기술 지원을 제공하고 있다고 밝혔습니다.

이와 함께 동남아시아에서 활동하는 온라인 사기 조직에 대응하기 위해 역내 사법·수사 당국에 2천620만 달러를 추가 지원할 계획이라고 밝혔습니다. 미국과 역내 12개 협력국은 온라인 사기 조직을 해체하기 위한 공동 원칙에도 합의했다고 덧붙였습니다.

동아시아정상회의는 아세안(ASEAN∙동남아시아국가연합)이 주도하는 역내 정상급 협의체로, 미국과 한국, 중국, 일본, 러시아 등 주요국이 참여해 안보와 경제를 비롯한 지역 현안을 논의하는 다자 외교 무대입니다.

아세안 의장국인 필리핀이 주재한 올해 회의는 지난 17일 필리핀 마닐라에서 열렸습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.