한국 통일부 “북한 안보리 서한, 맞대응이자 국경선 요새화 정당화 목적”

한국 통일부는 북한이 비무장지대 지뢰 폭발 사건을 한국의 자작극이라고 주장하는 서한을 유엔 안보리에 보낸 데 대해 한국 정부의 앞선 서한에 대한 맞대응이라고 평가했습니다. 또 북한이 이번 서한을 통해 국경선 요새화 조치를 정당화하려는 의도를 드러냈다고 분석했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.

한국 통일부는 26일 “유엔 주재 북한 대표가 안보리 의장에게 서한을 발송한 것은 우리 정부가 얼마 전에 DMZ 지뢰 폭발 사고 관련해서 안보리 의장에게 보낸 서한에 대한 맞대응 성격으로 보인다”고 말했습니다.

윤민호 통일부 대변인은 이날 정례브리핑에서 이같이 밝히고 “내용적으로는 DMZ 지뢰 폭발 사고에 대한 기존 입장을 반복하면서 자신들의 소위 국경선 요새화 작업을 정당화하려는 것으로 보이고 있다”고 말했습니다.

이어 “추가 대응 여부에 대해서는 관계 부처와 협의 중이며 협의 결과에 따라 결정할 것”이라고 덧붙였습니다.

앞서 북한 관영 ‘조선중앙통신’은 25일 북한이 유엔 안보리 의장에게 지뢰 폭발 사고와 관련한 서한을 보냈다고 보도했습니다.

통신에 따르면 북한은 서한에서 한국이 조작한 지뢰 폭발 사건은 북한의 남부 국경 요새화 작업을 군사적 침범으로 몰아 지연시키거나 저지하려는 방해 책동이라며, 이번 사고가 한국의 자작극이라고 주장했습니다.

이에 앞서 한국 정부는 22일 유엔 안보리 의장에게 북한의 지뢰 도발을 규탄하는 서한을 보낸 바 있습니다.

한국 정부는 서한에서 DMZ 지뢰 폭발 사고가 북한군이 매설한 지뢰에 의해 발생했으며, 이는 명백한 정전협정 위반이라고 지적했습니다.

DMZ 지뢰 폭발 사고는 지난 9월 21일 오전, 경기도 파주 서부전선 비무장지대에서 한국군 장병들이 군사분계선 이남의 지뢰 매설 의심 지역을 조사하기 위한 수색로 개척 작전을 수행하던 중 발생했습니다.

이 폭발로 한국군 장병 3명이 중경상을 입었습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.