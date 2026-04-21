한·중 경제공동위 개최…희토류 등 공급망 관리 필요성 재확인

한국과 중국이 경제공동위원회를 열고 희토류를 포함한 핵심 자원의 공급망 관리 필요성을 재확인했습니다.

한국 외교부에 따르면 김진아 제2차관은 20일 중국 베이징에서 옌둥 중국 상무부 부부장과 제29차 한·중 경제공동위원회를 개최하고 양국 간 경제 협력 방안을 논의했습니다.

양측은 이번 회의에서 무역과 투자 활성화, 안정적인 공급망 관리, 그리고 역내 및 다자 협력 심화 등 양국 경제 협력의 현황과 향후 방향에 대해 의견을 교환했습니다.

특히 양측은 핵심 광물과 희토류, 요소 등 주요 품목의 공급망을 안정적으로 관리할 필요성을 재확인하고, 협의 채널을 통해 긴밀한 소통을 이어가기로 했습니다.

또 글로벌 불확실성이 커지는 상황에서 무역과 투자 확대가 경제 발전에 기여할 수 있다는 데 의견을 같이했습니다.

이와 함께 한중 자유무역협정(FTA) 관련 논의를 포함해 기업 환경 개선의 필요성에 대해서도 의견을 교환했습니다.

양측은 아시아태평양경제협력체(APEC), 주요 20개국(G20), 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 등 다자 협력 틀에서도 협력을 이어가기로 했습니다.

VOA 뉴스