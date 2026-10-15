젤렌스키 "에너지 휴전 끝났다" 발언 후 러시아, 정유시설 피격 발표

러시아는 15일 우크라이나가 랴잔의 정유시설을 공격했다고 밝혔습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 에너지 시설 휴전은 "끝났다"고 말한 지 몇 시간 만입니다.

러시아 국방부는 이번 공격에 드론과 미사일이 동원됐다고 밝혔습니다. 이 공격으로 정유시설에 화재가 발생했다고 덧붙였습니다.

우크라이나는 수개월 동안 러시아 에너지 시설에 대한 공격을 점점 늘려 왔습니다. 우크라이나 지도부는 이 공격이 러시아의 전쟁 자금 조달 능력을 약화시키기 위한 것이라고 밝혀 왔습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 11일 러시아와 우크라이나 사이에 에너지 휴전이 성립됐다고 발표했습니다. 젤렌스키 대통령은 그 이후 우크라이나군은 그런 공격을 일절 자제했지만, 러시아군은 우크라이나 발전소를 공격했다고 말했습니다.

젤렌스키 대통령은 15일 보도된 파이낸셜타임스(FT) 기사에서 “(정유시설 공격) 금지는 풀렸다”며 “이제 끝”이라고 말한 것으로 전해졌습니다.

VOA는 젤렌스키 대통령의 발언에 대한 백악관의 입장을 요청했으며, 답변을 기다리고 있습니다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 15일 기자들에게 우크라이나가 에너지 시설 공격을 중단한 적이 없다고 말했습니다. 페스코프 대변인은 "우크라이나 키이우 정권은 계속 이들 시설을 겨냥하고 있으며, 이로써 미국과 미국 협상단의 평화 노력과 심각하게 충돌하고 있다”고 밝혔습니다. 이어 “미국 측은 사실 평화 프로세스를 시작하기 위해 매우 적극적인 노력을 기울이고 있다"고 말했습니다.

젤렌스키 대통령의 이번 발언은 서유럽 동맹국들에 추가 지원을 요청하기 위한 순방 중에 나왔습니다.

영국은 14일 지원을 약속했습니다. 젤렌스키 대통령은 벨기에 브뤼셀에서 유럽연합(EU) 지도부와도 회담할 예정입니다.

젤렌스키 대통령은 소셜미디어 엑스(X)에 "유럽의 우리 모두는 이 전쟁이 끝나기를 바란다”며 “그러려면 강력한 신호가 필요하다”고 말했습니다. 이어 “러시아에 대한 실질적인 압박을 더 강화하고, 우크라이나에 대한 방위 지원을 더 늘려야 한다”며 “지금은 생명을 지키기 위해 함께 행동하는 것이 특히 중요하다"고 밝혔습니다.

VOA 뉴스