도날트 투스크 폴란드 총리는 20일 러시아가 우크라이나에 대규모 공격을 가하는 과정에서 러시아 군사 물체 3개가 폴란드 영공을 침범했다며, 러시아의 '의도적인 도발'로 보인다고 밝혔습니다.

브와디스와프 코시니아크카미시 폴란드 국방장관은 기자들에게 해당 물체들은 미사일 2발과 무인기 1대로 추정된다고 말했습니다.

주민들은 폴란드와 우크라이나 국경에서 약 60km 떨어진 노비 리포비에츠 마을 인근에서 폭발음이 들렸다고 전했습니다.

이곳은 벨기에와 영국, 에스토니아, 프랑스, 독일, 리투아니아, 네덜란드, 스페인, 스웨덴 등 9개국 군 병력 2천800명이 군사훈련을 진행 중인 지역에서도 약 75km 떨어져 있습니다.

이들 병력은 우크라이나 전쟁이 끝난 뒤 잠재적으로 추진될 안정화 임무에 대비해 훈련을 진행하고 있습니다.

투스크 총리는 "이번 도발이 폴란드 영토에서 진행 중인 군사훈련과도 관련이 있을 가능성을 배제할 수 없다"며 "물론 이는 어디까지나 하나의 가설"이라고 말했습니다.

러시아 측은 이번 사건에 대해 즉각적인 입장을 내놓지 않았습니다.

투스크 총리는 누구도 상황이 악화하는 것을 원하지 않는다면서도, 폴란드는 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국들의 연대를 기대한다고 강조했습니다.

마르크 뤼터 나토 사무총장은 이번 영공 침범에 대응해 나토 전투기들이 긴급 출격했다고 밝혔습니다.

뤼터 사무총장은 "이번 사건은 명백히 위험하며, 러시아가 우크라이나를 상대로 계속 벌이고 있는 전쟁의 결과"라며 "러시아의 공격과 지속적인 전쟁을 규탄한다"고 말했습니다.

앤디 버넘 영국 총리도 이번 사건을 규탄하며 "도저히 용납할 수 없는 일"이라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스