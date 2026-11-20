미국 전쟁부 당국자는 19일, 지난 2월 이란과의 전쟁이 발발한 이후 미국이 최소 483억 달러의 비용을 지출했다고 밝혔습니다. 이 추산치에는 중동 지역에서 파손된 미군 기지의 피해 복구 비용은 포함되지 않았습니다.

해군의 재정 관리 및 감사 담당 차관보 후보자로 지명된 아서 밀러는 상원 군사위원회 인준 청문회에서 이같이 밝혔습니다.

밀러 후보자는 민주당 소속 리처드 블루멘탈 상원의원의 질문에 “11월 13일 기준으로 483억 달러였다”고 밝혔습니다.

이어 “이 금액에는 탄약과 장비 교체, 그리고 작전 비용이 포함돼 있으며, (파손된) 시설의 전체 피해 규모는 포함되지 않았다”고 말했습니다.

한편, 지난 17일 인준 청문회에 출석한 헝 카오 해군장관 지명자는 현재 미 해군이 운영하는 함정수는 280척으로, 목표치인 355척에 미치지 못한다고 밝혔습니다.

카오 지명자는 “해군 장병들이 가족과 떨어져 장기간의 배치가 연장되지 않도록 가능한 빨리 함정들을 현장으로 보내는 데 최선을 다하고 있으며, 함정의 유지·보수 문제에도 상당한 비용이 들고 있다”고 말했습니다.

해군 연구·개발·획득 담당 차관보 후보자인 리처드 브레킨리지는 미국의 ‘선박 건조의 난제’를 해결하려면 업계와 정부 양측의 책임 있는 대응이 필요하다고 밝혔습니다.

브레킨리지 후보자는 공화당 소속 로저 위커 상원 군사위원장의 질문에 “해군은 더 많은 함정을 더 빨리 바다에 투입해야 한다”고 밝혔습니다.

이어 “인준받게 된다면 주요 조선업체들의 최종 조립과 시험에 필수적인 원자재를 제공하는 공급업체와 산업 기반의 복원력과 공급망의 중복성 강화에 전념하겠다”고 밝혔습니다.

도널드 트럼프 대통령은 19일 이란에 대한 미군의 군사작전이 “사실상 종료됐다”고 밝히면서도 상황이 바뀔 경우를 대비해 미군은 “언제든 전투에 나설 준비가 돼 있다”고 강조했습니다.

VOA 뉴스