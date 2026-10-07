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카강·소아이 교수, 거울상 분자 연구로 노벨화학상 공동수상

올해 노벨 화학상 공동 수상자인 일본의 소아이 겐소 교수
올해 노벨 화학상 공동 수상자인 일본의 소아이 겐소 교수

과학자 앙리 카강과 소아이 겐소 교수가 처방약 개발에 중요한 역학을 하는 분자의 거울상 구조를 이해하는 데 기여한 연구로 7일 노벨화학상 공동 수상했습니다.

두 과학자의 연구는 분자의 이른바 키랄성(chirality)과 관련이 있으며, 이는 하나의 분자가 마치 왼손과 오른손처럼 서로 거울상인 형태로 존재하는 것을 말합니다. 이처럼 구조가 서로 다른 분자들은 성질도 달라질 수 있기 때문에 의약품이나 농업용 화학물질 등에서 사실상 다른 용도로 사용될 수 있습니다.

과학자들이 분자를 복제할 경우 그동안 두 거울상 분자가 같은 양으로 만들어지는 것이 일반적이어서, 연구에 한쪽 형태의 분자만 필요한 경우에는 비효율적인 결과를 초래했습니다.

노벨위원회는 카강 교수가 두 거울상 가운데 한쪽을 더 많이 만들어낼 수 있는 과정을 규명한 연구를 높이 평가했습니다.

소아이 교수는 카강 교수의 연구를 발전시켜, 한쪽 형태의 분자를 대량 생산할 수 있는 방법을 발견했습니다. ‘소아이 반응’으로 알려진 이 과정은 거의 전적으로 한쪽 형태의 분자만 만들어낼 수 있습니다.

노벨위원회는 성명을 통해 “소아이 반응은 지금까지 진행된 가장 정교한 화학 실험 가운데 하나로 평가받고 있다”고 밝혔습니다.

카강 교수는 프랑스 파리-쉬드대학교 교수였으며, 소아이 교수는 일본 도쿄 이과대학교 교수로 재직했습니다.

두 과학자들은 상금 120만 달러를 나눠 갖게 됩니다.

8일 노벨문학상 수상자가 발표되며, 이어 9일에 노벨평화상, 12일엔 노벨경제학상 수상자가 각각 발표될 예정입니다.

VOA 뉴스

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