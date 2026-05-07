뉴질랜드, 북한·이란의 '대러 군사 지원' 연계 행위자 제재…"불법 네트워크 차단"

뉴질랜드가 7일 러시아의 우크라이나 침략 전쟁을 지원하는 북한과 이란 연계 행위자들을 포함한 대러 제재를 발표하며 북러 군사 협력 차단에 나섰습니다.

윈스턴 피터스 뉴질랜드 외교장관은 이날 발표한 제재 패키지에서 20명의 개인과 단체를 제재 대상으로 지정했다면서 이같이 밝혔습니다.

제재 대상에는 러시아군을 직접 지원하는 북한과 이란 연계 행위자들이 올랐으며, 사이버 공격과 허위정보 유포 등 비군사적 수단인 '하이브리드 전쟁 전술'로 러시아의 전쟁을 지원하는 행위자들과 모스크바의 불법 침략을 정당화하기 위한 반우크라이나 선전 유포 세력도 포함됐습니다.

피터스 장관은 "온라인 플랫폼을 러시아의 우크라이나 전쟁 지원에 악용하는 자들은 제재를 포함한 실질적인 결과에 직면하게 될 것"이라고 경고했습니다.

또한 러시아 제재를 광범위하게 우회하는 데 사용되는 대체 결제 서비스 업체에 대한 제재도 함께 도입한다고 밝히고 "러시아를 지원하는 불법 네트워크를 차단하기 위한 광범위한 노력의 일환으로 추진됐다"고 강조했습니다.

뉴질랜드는 2022년 3월 러시아제재법 발효 이후 2천 명 이상의 개인과 단체, 선박에 제재를 부과하고 다양한 무역 조치를 시행해왔으며, 이번이 35번째 대러 제재 패키지입니다.

특히 지난해 러시아의 석유 공급망과 제재 회피에 활용되는 이른바 '그림자 선단' 유조선을 겨냥한 제재를 발표하면서 북한, 벨라루스, 이란과 연계된 65개 선박과 단체를 제재 대상으로 지정한 바 있습니다.

북한의 대러 군사 지원은 최근 국제사회의 심각한 우려 사안으로 부상했습니다.

북한은 러시아에 탄도미사일과 포탄 등 무기를 공급하고 1만1천여 명의 병력을 파견해 우크라이나 전선에서 러시아군과 함께 싸우고 있는 것으로 알려졌으며, 이러한 군사 협력은 다수의 유엔 안보리 결의를 위반하는 것으로 국제사회의 강력한 규탄을 받고 있습니다.

VOA 뉴스