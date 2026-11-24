나토는 지난주 폴란드에 미사일 2발이 떨어지는 등 러시아군이 폴란드 영공을 침범한 데 대응해 조기경보 감시 항공기를 폴란드에 배치한다고 밝혔습니다.

앨리슨 하트 나토 대변인은 지난 23일 열린 회의에서 공중 조기경보 통제 시스템(AWACS) 항공기 배치가 결정됐다면서, 동맹국들은 “폴란드와 전폭적으로 연대하고 있다”고 말했습니다.

이어 “이번 사건은 위험한 일이었으며, 러시아에 전적인 책임이 있다”고 밝혔습니다.

나토 웹사이트에 따르면 이 항공기는 고도 약 10km에서 비행하며, 나토 지휘관들이 반경 400km 이내의 주변 영공을 감시할 수 있도록 지원합니다.

하트 대변인은 나토 유럽연합군 최고사령관인 알렉서스 그린키위치 미국 공군 대장도 ‘폴란드와 다른 지역에서 나토의 억제와 방위 태세’를 검토하면서, 폴란드에 추가 자원을 보낼지 살펴보고 있다고 밝혔습니다.

폴란드 국방부는 나토 회의에서 러시아가 더욱더 위험한 행동을 하고 있으며, 나토 동맹은 동부 전선의 방공 능력을 강화해야 한다고 밝혔다고 전했습니다.

폴란드군 작전사령부는 24일 러시아의 드론이 일시적으로 폴란드 영공에 진입하는 새로운 침범 사례가 발생했다고 발표했습니다. 군 당국은 필요한 방공 조치를 가동했으며, 영공 보호는 여전히 최우선 과제라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스