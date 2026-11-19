미 항공우주국(NASA)의 장수 우주탐사선 보이저 1호가 18일 인류가 만든 물체 가운데 최초로 지구에서 빛이 하루 동안 이동하는 거리인 ‘1광일(light day)’에 도달하는 역사적인 기록을 세웠습니다.

나사는 보도자료에서 1광일을 “빛이 24시간 동안 이동하는 거리로, 약 259억 킬로미터(161억 마일)에 해당한다”고 설명했습니다.

나사에 따르면 보이저 1호는 11월 18일 이 역사적인 이정표에 도달했습니다.

보이저 1호가 얼마나 먼 거리를 이동했는지 가늠해 보려면, 태양에서 출발한 빛이 지구에 도달하는 데는 불과 8분밖에 걸리지 않습니다.

1977년 발사된 것으로 유명한 보이저 1호는 지난 49년 동안 태양을 기준으로 시속 약 6만 1천 킬로미터의 속도로 우주 공간을 비행해 왔습니다.

보이저 탐사선이 역사적인 기록을 세운 것은 이번이 처음이 아닙니다.

보이저 1호는 1990년 지구의 모습을 담은 유명한 사진인 ‘창백한 푸른 점(Pale Blue Dot)’을 촬영했습니다.

또한 1979년에는 목성의 위성 이오(Io)에서 지구 밖에서 처음으로 활동 중인 화산을 발견했습니다.

아울러 1980년대 후반에는 보이저 탐사선이 인류 최초로 멀리 떨어진 가스 행성인 천왕성과 해왕성에 도달했습니다.

일부 정의에 따르면 보이저 1호는 2012년 태양을 둘러싸고 있는 태양풍의 영향권을 넘어 성간우주(interstellar space)에 진입했습니다.

하지만 보이저 1호는 태양계를 둘러싸고 있는 것으로 추정되는, 얼음 천체들로 이루어진 먼 영역인 ‘오르트 구름(Oort Cloud)’에는 아직 도달하지 못했습니다.

보이저 1호가 오르트 구름에 도달하기까지는 앞으로 약 300년이 더 걸릴 것으로 예상됩니다.

보이저 1호에는 ‘골든 레코드(Golden Record)’라고 불리는 금도금 음반도 실려 있습니다.

이 음반에는 55개 언어로 된 인사말과 음악, 지구의 다양한 소리가 담겨 있습니다. 이는 언젠가 보이저 1호를 발견할지도 모를 외계 문명에 메시지를 전달하기 위해 제작됐습니다.

NASA는 보이저 1호가 앞으로도 우주 공간을 계속 비행하도록 할 계획입니다.

보이저 1호는 특별히 정해진 목적지를 향해 가고 있는 것은 아니지만, 약 4만 년 뒤에는 ‘글리제 445(Gliese 445)’라는 별에서 약 1.6광년 이내의 거리를 지나갈 것으로 예상됩니다.

보이저 1호는 현재도 지구로 기본적인 신호를 보내고 있지만, 지난 11월 14일 이후 과학 관측 자료와 기기 작동 상태에 관한 데이터를 전송하지 못하고 있습니다.

NASA 기술진은 현재 문제의 원인을 파악하기 위해 조사하고 있습니다.

VOA 뉴스