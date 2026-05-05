헤그세스 장관 “한국 선박과 연락 유지…방어 참여 기대”

미국이 호르무즈 해협에서 상선 통항을 지원하기 위한 작전인 ‘프로젝트 프리덤’에 한국의 참여를 재차 촉구했습니다.

피트 헤그세스 미 전쟁부 장관은 5일 브리핑에서 전날 해협에서 피격된 것으로 알려진 한국 상선과 관련한 질문을 받고, 미군이 해당 선박과 연락을 유지하고 있다고 밝혔습니다.

헤그세스 장관은 중부사령부와 해상 조정 전력이 해당 선박과 소통하고 있다며, 이란의 공격은 “무차별적 성격”을 보여준다고 말했습니다.

그러면서 한국이 작전에 참여하길 기대한다며 일본과 호주, 유럽에도 같은 기대를 갖고 있다고 밝혔습니다. 다만 이들 국가의 참여만을 기다리지는 않고 있으며, 작전 여건을 조성해 넘겨줄 것이라고 설명했습니다.

헤그세스 장관은 또 전날 도널드 트럼프 대통령이 소셜미디어를 통해서 “이것은 당신들의 선박이며 방어에 참여해야 한다”라고 분명하게 입장을 밝혔다며 한국의 참여를 거듭 촉구했습니다.



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“President was clear in his truth message that, hey, this is your ship. You should take part in helping to defend it. We very much hope they do.”

“트럼프 대통령은 트루스소셜 메시지를 통해 '이것은 당신들의 선박입니다. 그러니 이를 보호하는 일에 당신들도 반드시 참여해야 합니다'라는 분명한 입장을 밝혔습니다. 우리는 한국이 그렇게 하기를 매우 강력히 희망합니다.”

앞서 트럼프 대통령은 하루 전 소셜미디어 ‘트루스소셜’에 글을 올려 이란이 한국 화물선을 포함한 제3국 선박들을 공격했다고 밝히고, 한국이 ‘프로젝트 프리덤’에 동참할 시점일 수 있다고 말했습니다.

이와 관련해 한국 청와대는 5일 언론 공지를 통해 국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유는 모든 국가의 공동 이익에 부합한다는 입장을 재확인했습니다.

청와대는 미국 측이 제안한 호르무즈 해협 관련 구상에 대해 관련 원칙과 한반도 대비태세, 국내법 절차 등을 종합적으로 고려해 검토 중이라고 밝혔습니다.

또 한국 정부는 미국 등과 호르무즈 해협을 포함한 주요 해상교통로의 안정적 이용 문제에 대해 긴밀한 소통을 이어가고 있다고 설명했습니다.

청와대는 별도의 상황 점검 회의를 열고 사고 선박을 예인해 인근 항만으로 이동시킨 뒤 안전 점검을 실시할 예정이라고 밝혔습니다.

또 중동 지역에 정박 중인 한국 선박들과도 지속적으로 연락을 유지하고 있으며, 국민과 선박의 안전을 최우선으로 필요한 조치를 추진하겠다고 설명했습니다.



VOA 뉴스