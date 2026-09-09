이재명 대통령 “호르무즈 해협 항행 자유 회복 위해 프랑스와 긴밀히 공조할 것”

이재명 한국 대통령은 8일(현지시간) 호르무즈 해협에서의 항행의 자유와 전 세계 공급망 안정이 조속히 회복될 수 있도록 프랑스와 긴밀한 공조를 이어나가기로 했다고 말했습니다.

프랑스를 국빈방문 중인 이 대통령은 이날 파리 엘리제궁에서 에마뉘엘 마크롱 대통령과의 정상회담 뒤 가진 공동언론발표에서 “지난 4월 프랑스와 영국이 주도한 호르무즈 해협 회의에 참여해 해협의 안정과 항행의 자유를 위한 대한민국의 기여 의지를 밝힌 바 있다”며 이같이 밝혔습니다.

마크롱 대통령도 공동언론발표를 통해 ”중동에서 항행의 자유, 그리고 무엇보다 평화롭게 해결책을 찾아야 한다”며 프랑스와 한국은 이 지역의 평화를 되찾기 위해 협력할 것이라고 말했습니다.

마크롱 대통령은 또 “다국적 임무는 평화적인 것으로 관련 동의가 구해지는 대로 협력할 것”이라고 밝혔습니다.

이밖에 마크롱 대통령은 “북한이 이제는 러시아의 우크라이나 침략전쟁에 서슴없이 지원을 하고 있다”며, 이에 대해 프랑스와 한국은 “국제법에 기반한 국제 질서에 대한 공동 비전을 공유하고 있다”고 밝혔다.

마크롱 대통령은 “특히 국제 안보와 안정의 주요 과제에 대응해 한국과 긴밀히 협력하고자 한다”며 “한반도의 평화와 안전을 위해 대한민국은 프랑스의 변함없는 지지를 언제나 신뢰해도 좋다”고 말했습니다.



VOA 뉴스