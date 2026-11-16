한-아세안 정상회의 개최...교역·AI 분야 협력 확대 추진

이재명 한국 대통령이 아세안 정상회의에서 연간 교역 규모 3천억 달러 달성을 목표로 경제협력을 확대하겠다고 밝혔습니다. 아세안은 전략적 불확실성과 급속한 기술 변화 속에서 한국과의 관계가 그 어느 때보다 중요해졌다고 밝혔습니다. 필리핀 마닐라에서 조은정 기자가 보도합니다.

이재명 한국 대통령이 16일 필리핀 마닐라에 도착해 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의를 계기로 이틀간의 아세안 외교 일정에 돌입했습니다.

이 대통령은 이날 오후에 마닐라에 도착한 직후 열린 제27차 한-아세안 정상회의에서 경제협력 확대와 새로운 성장 분야의 협력 강화를 제안했습니다.

이 대통령은 한-아세안 자유무역협정, FTA 개선 협상이 시작됐다며 변화하는 세계 무역 환경에 선제적으로 대응함으로써 연간 교역 규모 3천억 달러 시대를 향해 나아가겠다고 강조했습니다.

이 대통령은 그러면서 인공지능과 문화창조산업을 새로운 협력 분야로 제시했습니다.

안보 분야에서는 초국가적 범죄 대응 협력의 진전을 강조했습니다.

이 대통령은 또 한반도의 항구적인 평화와 안정을 위한 핵심 동반자로서 아세안이 수행하는 역할에 감사를 표하고, 아세안 중심성에 대한 한국의 확고한 지지를 재확인했습니다.

회의를 주재한 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령도 한국과 아세안의 협력 확대 필요성을 강조했습니다.

마르코스 대통령은 전략적 불확실성과 급속한 기술 변화, 국경을 초월한 도전 과제에 직면한 지금 양측의 동반자 관계가 그 어느 때보다 중요해졌다고 밝혔습니다.

특히 동남아시아 곳곳에 자리 잡은 한인 공동체와 코리아타운을 언급하면서, 활발한 인적 교류가 양측 관계를 발전시키는 원동력이라고 평가했습니다.

마르코스 대통령은 지난 30여 년 동안 양측 관계가 상호 신뢰를 바탕으로 포괄적 전략동반자 관계로 발전했다고 설명했습니다.

이어 ‘2026년부터 2030년까지의 한-아세안 행동계획’에 따라 해양 안전과 안보, 에너지 안보, 인공지능을 통한 디지털 협력, 보건과 직업교육훈련 등 다양한 분야에서 협력이 추진되고 있다고 밝혔습니다.

또 국제법을 수호하고 개방적이고 포용적이며 평화로운 지역을 만들어 가기 위해 한국과의 협력을 더욱 강화하겠다고 강조했습니다.

이 대통령은 아세안 한-아세안 정상회의에 이어 한-메콩 정상회의에 참석해 메콩 국가들과 핵심광물 협력, 초국가 범죄 공동 대응 방안을 논의했습니다.

한편, 이 대통령은 아세안 정상회의를 계기로 활발한 정상외교를 펼치고 있습니다.

이 대통령은 16일 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 마르코스 필리핀 대통령 각각 정상회담을 가졌습니다.

또 17일에는 다카이치 사나에 일본 총리와 양자회담을 갖고 양국 현안을 논의할 예정입니다

필리핀 마닐라에서 VOA 뉴스 조은정입니다.