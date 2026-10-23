마이크 허커비 주이스라엘 미국 대사는 23일 요르단강 서안지구에서 이스라엘 군인 2명이 숨진 팔레스타인인의 테러 공격에 대한 이스라엘의 대응을 높이 평가했습니다. 허커비 대사는 이스라엘군이 공격범들을 사살함으로써 더 큰 비극을 막았다고 밝혔습니다.

이스라엘 당국에 따르면, 팔레스타인 무장괴한 2명이 23일 오전 요르단강 서안지구 남부 헤브론 인근의 이스라엘군(IDF) 검문소에서 군인들을 향해 총격을 가했습니다.

이스라엘 당국은 이번 공격으로 군인 2명이 숨졌으며, 이후 다른 이스라엘군 병력들이 대응 사격에 나서 약 20분간 총격전을 벌인 끝에 헤브론 주민인 공격범 2명을 사살했다고 밝혔습니다.

허커비 대사는 소셜미디어 엑스(X)에 잇따라 올린 글에서 “이스라엘군이 신속하게 대응하지 않았다면 이번 팔레스타인 테러 공격은 훨씬 더 큰 참사로 이어졌을 것”이라고 밝혔습니다.

허커비 대사는 또 요르단강 서안지구의 이스라엘 정착촌을 대표하는 주요 정치단체인 예샤위원회가 게시한 총격범들의 신상 정보를 공유했습니다.

허커비 대사는 “예상대로 하마스는 이번 공격을 찬양하고 추가 공격을 촉구했다. 다행히 이스라엘군이 공격을 저지했지만, 유대·사마리아 지역은 현재 고도의 경계 태세를 유지하고 있다”라고 썼습니다. 유대·사마리아 지역은 이스라엘이 서안지구를 부르는 명칭입니다.

이스라엘군은 에얄 자미르 참모총장이 공격 현장을 방문했다고 밝혔습니다. 이스라엘군에 따르면 자미르 참모총장은 이번 사건으로 인명 피해가 발생한 것은 가슴 아픈 일이지만, 이스라엘군의 대응으로 이스라엘 민간인을 겨냥한 심각한 공격을 막을 수 있었다고 말했습니다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 공격 이후 헤브론을 방문했으며, 소셜미디어에 자신의 발언을 담은 영상을 게시했습니다.

네타냐후 총리는 영상에서 이스라엘군이 팔레스타인의 주요 도시인 헤브론에서 전례 없는 작전을 실시할 것이라고 밝혔습니다.

네타냐후 총리는 이스라엘군이 공격범들이 나온 지역에 진입해 주민들을 대피시키고, 집집마다 수색을 벌여 무기를 압수하는 한편, 모든 테러 기반시설이 “완전히 파괴되도록 할 것”이라고 말했습니다.

네타냐후 총리는 앞서 소셜미디어 엑스(X)에 올린 글에서 보안 당국에 헤브론을 “즉각 봉쇄하라”고 지시했으며, 23일부터 “유대·사마리아 전역을 완전히 봉쇄할 준비를 하라”고 명령했다고 밝혔습니다.

이스라엘은 10월 27일 실시되는 총선을 앞두고 고도의 보안 경계 태세를 유지해 왔습니다. 이스라엘 역사상 최장수 총리인 네타냐후 총리는 이번 선거에서 또다시 집권에 도전하고 있습니다.

VOA 뉴스