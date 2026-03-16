이스라엘, 레바논 지상 작전 확대

이스라엘군이 레바논 남부에서 지상 작전을 확대하고 있습니다.

이스라엘군(IDF)은 13일 레바논 남부 추가 지역에서 목표 지상 작전을 시작했다고 밝혔습니다. 이번 작전은 전방 방어 구역을 확대하고 헤즈볼라 국제 테러 조직의 기반 시설을 파괴하며 현지 전투원들을 제거하기 위한 것이라고 설명했습니다.

이스라엘군은 또 헤즈볼라 관련 건물에서 로켓탄 수십 발과 폭발 장치, 기타 전투 장비가 포함된 무기 저장고를 발견했다고 밝혔습니다. 또 헤즈볼라의 관측 초소도 파괴했다고 말했습니다.

이스라엘군은 현재 이스라엘 국경에서 북쪽으로 약 6킬로미터 떨어진 레바논 남부 핵심 도시 키얌(Khiyam)을 포위한 상태입니다. 레바논 보안 소식통들은 이스라엘군이 리타니강 방향의 서쪽으로 진격하고 있다고 로이터 통신에 전했습니다.

로이터 통신은 헤즈볼라 정예 부대인 라드완 전투원들이 이스라엘군에 맞서기 위해 복귀한 여러 지역 가운데 하나가 키얌이라고 전했습니다. 또 현재 대부분의 지상 전투가 레바논과 이스라엘, 시리아 국경이 만나는 이 지역 인근에서 벌어지고 있다고 보도했습니다.

레바논 보건부는 3월 2일 분쟁이 시작된 이후 헤즈볼라 공격에 대한 이스라엘의 보복 공습으로 800명 이상이 사망했다고 밝혔습니다. 다만 사망자 가운데 민간인과 전투원을 구분하지는 않았습니다.

레바논과 이스라엘 자료에 따르면 80만 명 이상이 피란한 것으로 나타났습니다.

이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 레바논 남부와 베이루트에서 대피한 수십만 명의 주민들이 이스라엘 북부 주민들의 안전이 보장될 때까지 리타니강 이남 지역으로 돌아갈 수 없을 것이라고 말했습니다.

이스라엘 관리 두 명은 로이터 통신에 이스라엘과 레바논이 헤즈볼라 무장 해제를 포함한 휴전 합의를 목표로 가까운 시일 내 협상을 진행할 것으로 예상된다고 말했습니다.

앞서 3월 초 조제프 아운 레바논 대통령은 이스라엘과의 직접 협상과 휴전을 촉구했습니다. 이는 레바논 정부가 3월 2일 헤즈볼라의 군사 활동을 불법으로 선언하고 레바논 영토에서의 로켓과 드론 발사를 막도록 보안군에 지시한 이후 나온 것입니다.

하지만 이 명령은 대부분 집행되지 않았으며 헤즈볼라는 여전히 이스라엘을 향해 매일 공격을 이어가고 있습니다.

헤즈볼라는 1997년 미국 국무부에 의해 해외 테러 조직으로 지정됐습니다.

VOA뉴스