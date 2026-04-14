미국 중재 이스라엘-레바논 외교 협상…”공개적이고 직접적인 고위급 회담”

주미 이스라엘 대사와 레바논 대사가 14일 국무부에서 만났습니다. 이는1993년 이후 양국 간에 이루어지는 첫 직접 외교 회담입니다.

마르코 루비오 미 국무장관이 예히엘 (마이클) 라이터 주미 이스라엘 대사와 나다 하마데 무아와드 주미 레바논 대사와 함께 참석할 것으로 예상되는 가운데, 국무부는 이번 회담이 “공개적이고 직접적이며 고위급 형식”이 될 것이라고 밝혔습니다.

이번 회담에서 양측은 서로 다른 안건을 들고 나옵니다. 레바논은 이번 만남이 이스라엘과 해외테러조직(FTO) 헤즈볼라 간의 한 달간 이어진 충돌을 멈추기 위한 휴전 확보의 예비 단계라고 밝혔습니다. 반면 이스라엘은 휴전 논의는 없을 것이라고 선을 그으며, 대신 헤즈볼라의 무장 해제를 강력히 주장하고 있습니다.

쇼시 베드로시안 이스라엘 총리 대변인은 "이스라엘과 우리 민간인을 향해 무차별 공격을 이어가고 있는 헤즈볼라와의 휴전은 논의하지 않을 것"이라고 못 박았습니다.

앞서 라이터 주미 이스라엘 대사는 12일 미 언론매체인 ‘CBS’ 방송과의 인터뷰에서 “헤즈볼라가 배제되고 이스라엘과 레바논이 직접 협상한다면 2~3개월 안에 완전한 평화협정을 체결할 수 있다”고 말했습니다.

조셉 아운 레바논 대통령은 13일 "외교적 해결책은 전 세계적으로 무력 충돌을 해결하는 데 있어 가장 효과적인 수단임이 지속적으로 증명돼 왔다"고 강조했습니다. 그러나 미국이 테러 단체로 지정한 헤즈볼라는 이번 회담을 이스라엘에 대한 "무상 양보"라고 비난하며 레바논 정부에 철수를 촉구했습니다.

회담을 앞두고 이스라엘군은 레바논 남부에서 헤즈볼라를 향한 공세를 지속했습니다. 이스라엘방위군(IDF)은 헤즈볼라의 거점인 빈트 주베일을 완전히 포위했으며, 해당 마을에 대한 지상 공격을 시작했다고 밝혔습니다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 12일 레바논 남부의 부대를 방문해 "우리는 대전차 화력의 위험을 물리치고 헤즈볼라가 국경 너머 공격에 사용하는 고각 로켓 문제를 해결하고 있다"며 "아직 할 일이 더 남았다"는 메시지를 전한 영상이 온라인에 공개됐습니다.

레바논 보건부에 따르면, 지난 3월 2일 이후 이스라엘의 공격으로 어린이 166명과 의료진 88명을 포함해 총 2천 89명이 사망했으며, 6천762명 이상이 부상을 입었습니다. 보건부는 전투원 사망자 수치는 별도로 발표하지 않습니다.

이스라엘군은 지상 작전이 시작된 이후 레바논 남부에서 군인 12명이 전사했다고 밝혔습니다. 또한 이스라엘 민간인 2명이 사망했는데, 한 명은 헤즈볼라의 국경 너머 공격으로, 다른 한 명은 아군의 오인 사격으로 목숨을 잃었습니다.

VOA 뉴스