IAEA 총회 개막…그로시 “북한 핵무기 프로그램, 안보리 결의 위반”

국제원자력기구(IAEA) 총회가 오스트리아 빈에서 개막한 가운데 라파엘 그로시 사무총장은 북한이 유엔 안보리 결의를 위반하며 핵무기 프로그램을 계속하고 있다고 밝혔습니다. 유럽연합도 북한의 핵보유국 지위를 인정할 수 없다며 북한 관련 총회 결의에 대한 지지를 표명했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 국제 핵 비확산 체제의 약화를 경고하며 북한 핵무기 프로그램을 대표적인 사례로 지목했습니다.

그로시 사무총장은 14일 오스트리아 빈에서 열린 제70차 IAEA 총회 개막 연설에서 “북한은 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하며 핵무기 프로그램을 계속하고 있다”고 밝혔습니다.

그러면서 북한의 사례는 “금지선을 넘었을 때 초래되는 결과를 일깨워준다”고 지적했습니다.

그로시 사무총장은 핵무기 보유를 검토해야 한다는 논의가 핵확산금지조약(NPT) 의무를 준수하는 일부 국가에서도 계속 제기되고 있다고 우려했습니다.

이어 핵무기와 핵무장 국가가 더 늘어난 세계는 더 안전하지 않다며, 회원국들에 말과 행동으로 NPT에 대한 의지를 재확인할 것을 촉구했습니다.

그로시 사무총장의 이번 발언은 IAEA가 최근 북한의 우라늄 농축 능력 확대와 원자로 가동 정황을 담은 연례 보고서를 공개한 가운데 나왔습니다.

IAEA는 총회를 앞두고 발표한 보고서에서 영변에 두 번째 우라늄 농축시설이 들어섰으며, 이 시설이 여러 원심분리기를 연결한 설비인 캐스케이드를 최대 28개까지 수용할 수 있는 규모라고 분석했습니다.

또 평양 인근 강선 우라늄 농축시설의 증축 부분에서 올해 1월부터 가동이 시작된 정황이 나타났으며, 영변의 기존 농축시설과 원자로들도 계속 가동된 것으로 평가한 바 있습니다.

이런 가운데 유럽연합(EU)도 이날 총회에 제출한 성명에서 북한의 불법적이고 불안정을 초래하는 행동과 역내외 평화와 안보를 훼손하는 핵 프로그램을 규탄했습니다.

알바니아와 아이슬란드, 몬테네그로, 북마케도니아, 몰도바, 우크라이나가 동참한 이번 성명에서 EU는 “북한이 NPT에 따른 핵무기 보유국 지위나 그 밖의 어떠한 특별한 지위도 가질 수 없다”는 점을 거듭 분명히 했습니다.

이어 북한에 “NPT와 IAEA 포괄적 안전조치협정을 다시 준수하고 추가의정서를 발효하라”고 촉구했습니다.

또 북한과 러시아에는 유엔 안보리 결의를 위반하는 불법적인 군사 협력을 즉각 중단할 것을 요구했습니다.

아울러 북한이 관련국들과의 외교에 복귀하고 한반도의 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화를 위한 조치를 취해야 한다고 밝혔습니다.

그러면서 이 과정에 IAEA 사찰단의 북한 복귀가 포함돼야 한다며 북한 관련 총회 결의안에 대한 전적인 지지를 표명했습니다.

14일에 시작된 IAEA 총회는 오는 18일까지 계속되며, 회원국들은 회의 기간 북한 관련 결의안을 논의할 예정입니다.

VOA 뉴스