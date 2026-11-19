미국 국방부 산하 국방안보협력국(DSCA)은 한국에 대한 RQ-4 ‘글로벌호크’ 무인정찰기 지원 사업에 3억9천900만 달러 규모의 항목을 추가하는 내용을 20일 연방관보에 게재할 예정입니다.

19일 사전 공개된 연방관보 통지서에 따르면, 미국 국방부는 앞서 지난 9월 24일 이 같은 내용을 의회에 통보했습니다.

이번 증액으로 지난 2019년 최초 통보 당시 9억5천만 달러였던 전체 사업 규모는 13억4천900만 달러로 늘어났습니다.

추가되는 항목은 항공기 구성품과 부품·부속품, 인력 훈련 및 훈련 장비, 기타 관련 군수와 프로그램 지원 등입니다.

이들은 모두 주요방산장비(MDE)가 아닌 비주요방산장비(non-MDE)에 해당합니다.

주요방산장비는 무기체계의 핵심적인 장비나 기술 등을 가리키는 반면, 비주요방산장비에는 부품과 정비, 교육, 군수 지원 등 무기체계의 운용을 뒷받침하는 항목들이 포함됩니다.

미국 국방부는 이번 추가 지원이 기존에 의회에 통보된 수준을 넘어서는 역량 향상을 의미한다고 설명했습니다.

특히 이번 장비와 서비스가 한국 공군의 RQ-4 블록 30 무인정찰기 운용과 유지 능력을 뒷받침하고, 미군과 한국군 간 상호운용성을 크게 높일 것이라고 밝혔습니다.

또한 인도태평양 지역의 정치적 안정과 경제 발전에 중요한 역할을 하는 동맹국인 한국의 안보를 강화함으로써 미국의 외교 정책과 국가안보 목표에도 기여할 것이라고 덧붙였습니다.

이번 사업의 시행 기관은 미국 공군입니다.

미국 국방부는 이번 잠재적 판매에 포함된 방산 물자와 구성품, 서비스의 최고 기밀 등급이 ‘비밀(SECRET)’이라고 명시했습니다. 이는 이번 사업에 포함된 방산 물자와 기술 가운데 가장 높은 분류 등급을 의미합니다.

앞서 미국은 지난 2019년 7월 한국 공군의 글로벌호크 운용을 지원하기 위해 조종사와 정비·군수·통신 인력 훈련, 창정비와 부대 정비, 예비 부품과 수리 부품, 기술·군수 서비스 등을 포함한 9억5천만 달러 규모의 사업을 의회에 처음 통보한 바 있습니다.

VOA 뉴스