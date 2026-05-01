독일 “북한의 핵 확산 위기 더욱 악화”

독일이 30일 글로벌 핵 안보 위기 가운데 하나로 북한 핵 문제를 지적했습니다.

뉴욕 유엔본부에서 열리고 있는 제11차 핵확산금지조약(NPT) 평가회의 제1위원회 회의 첫날인 이날 독일은 "오늘날 우리가 직면한 도전 과제들은 다각적”이라고 말했습니다.

그러면서 “중동의 군사적 갈등의 근저에는 이란의 핵 안전 조치 의무 불이행과 비밀 핵 활동에 대한 국제사회의 깊은 우려가 자리 잡고 있다”고 말했고 “러시아는 우크라이나를 상대로 한 무모한 침략 전쟁에서 강압적인 핵 수사를 동원하고 있다”고 지적했습니다.

이어 “북한의 핵 확산 위기는 더욱 악화됐다”며 “이와 더불어 많은 국가가 중국의 핵전력 증강 배후에 있는 근거와 의도에 의구심을 표하고 있다”고 덧붙였습니다.

앞서 독일 외무부의 군터 크리히바움 유럽 담당 장관은 NPT평가회의 일반 토의 이틀째인 지난 28 일 “국제사회가 북한에 핵프로그램을 폐기하고 국제 의무를 준수할 것을 촉구하고 있다”고 말했습니다.

제11차 NPT 평가회의의 3개의 분과 위원회 중 제1 위원회는 핵군축, 제2 위원회는 안전조치 협정과 비핵지대, 제3위원회는 핵 에너지의 평화적 이용을 논의합니다.

미국은 제1위원회 첫날 회의에서 발언하지 않았습니다.

앞서 크리스토퍼 여 미 국무부 군비통제·비확산 담당 차관보는 일반토의 사흘째인 29일 북한의 지속적인 무기 개발과 북러 협력을 비판했습니다.

여 차관보는 “북한이 유엔 안보리 결의들을 위반하며 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램을 계속 추구하고 있다”고 지적했습니다.

또한 “러시아는 '신전략무기감축협정(New START)'이 유효한 상태였음에도 불법적으로 이 의무를 중단한다고 주장했으며, 새로운 핵무기를 개발하고 북한과의 관계를 심화시켰다”고 지적했습니다.

지난 27일 개막된 이번 평가회의에서 유럽연합(EU)과 프랑스, 한국, 영국, 오스트리아, 체코 등 세계 여러 나라들이 북한의 핵·미사일 프로그램을 강력히 규탄하고 완전한 비핵화를 촉구했습니다.

NPT 평가회의는 5년마다 개최되는 국제회의입니다. 이번 제11차 회의는 5월 22일까지 4주 일정으로 진행되며, 일반토의에 이어 핵군축, 핵비확산, 원자력의 평화적 이용 등에 대한 세부 토의를 거쳐 최종선언문 채택 여부를 결정합니다.

VOA 뉴스