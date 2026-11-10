프랑스, 냉장고 겨냥 ‘사이버 공격’ 배후 이란 비난

프랑스 당국은 9일, 지난달 슈퍼마켓 냉장고를 겨냥해 발생한 일련의 사이버 공격의 배후로 이란을 지목했습니다.

장 노엘 바로 프랑스 외무장관은 파리에서 기자들에게 이번 공격이 이란 혁명수비대의 사이버 부대와 연계돼 있다고 밝혔습니다.

바로 장관은 “프랑스는 이란 이슬람 공화국이 프랑스 영토에서 프랑스의 이익을 겨냥해 자행한 용납할 수 없는 사이버 공격을 가장 강력한 어조로 규탄한다”고 말했습니다.

해당 공격으로 인해 매장 내 냉장고들의 온도가 급격히 상승했습니다. 프랑스 외무부는 이 공격이 프랑스 내 700개 소매 매장에 영향을 미쳤으며, 수천만 달러 상당의 피해와 식품 손실을 초래했다고 밝혔습니다.

프랑스 정부는 프랑스주재 이란 대사를 초치할 것이며, 사이버 공격에 대응해 추가 조치를 취할 권리가 있다고 밝혔습니다.

이란 정부는 즉각적인 입장을 내놓지 않았습니다.

바로 장관은 이번 공격을 “국가의 이익과 프랑스 국민의 안보를 겨냥한 중대한 공격”이라고 규정했습니다.

이어 “우리는 이번 공격에 책임이 있는 모든 이들을 상대로 유럽 차원의 제재를 부과할 것”이며, “이번 공격에 대응하고 이를 반복하려는 자들을 막기 위해 공공과 민간을 막론하고 모든 비례적이고 필요한 조치를 취할 것”이라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스