프랑스, 이란 대사 초치…“냉동고 사이버 공격 대응 조치 취할 것”

프랑스가 지난달 수백 대의 냉장고에 영향을 미친 사이버 공격과 관련해 10일 이란 대사를 초치하고, 필요한 조치를 취하겠다고 밝혔습니다.

이번 외교적 조치는 프랑스가 이란 혁명수비대(IRGC) 산하 한 부대를 이번 공격의 배후로 공개적으로 지목한 지 하루 만에 이루어졌습니다.

장 노엘 바로 프랑스 외무장관은 10일 ‘프랑스앵포’ 텔레비전과의 인터뷰에서, 프랑스가 이란에 대한 유럽연합(EU) 차원의 제재를 추진할 것이라고 밝혔습니다.

또 앞으로 이란의 사이버 공격을 억제하기 위해 사법 당국이 판단하는 “비례적이고 필요한” 모든 조치를 취할 것이라고 말했습니다.

이란 외무부는 10일 프랑스의 주장을 “근거 없고 적대적”이라고 일축했습니다.

마코 루비오 미국 국무장관은 9일 기자들에게 이란 혁명수비대가 “오랫동안 전 세계에서 테러와 파괴 행위를 벌여왔다”고 말했습니다.

루비오 장관은 이어 “대체 이 사람들은 얼마나 미치광이들이란 말이냐?”라고 반문하며 “그들이 냉장고를 공격했다”고 말했습니다.

이번 사이버 공격으로 매장 내 냉장고들의 온도가 급격히 상승했습니다. 프랑스 외무부는 이번 공격이 프랑스 내 700개 소매 매장에 영향을 미쳤으며, 수천만 달러 규모의 피해와 식품 손실을 초래했다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스