[해설] 에볼라 바이러스 확산 사태

세계보건기구(WHO)는 최근 콩고민주공화국과 우간다에서 에볼라 바이러스가 확산하면서 감염 의심 환자가 거의 600명에 달하고 사망자는 139명에 달한다고 밝혔습니다. 이번 에볼라 발병 사태와 관련해 현재까지 알려진 내용을 살펴봅니다.

바이러스 확산의 시작

세계보건기구(WHO)에 따르면 이번 사태는 콩고민주공화국의 몽브왈루 지역에서 시작된 것으로 추정됩니다. 이후 환자들이 인근 지역에서 치료를 받으면서 바이러스가 확산했습니다. 현재까지 확인된 첫 환자는 지난 4월 24일 보고된 의료 종사자였습니다. 이후 에볼라 바이러스는 콩고민주공화국 내 의료진 사이에서 계속 퍼졌습니다. WHO는 5월 15일, 이번 바이러스가 ‘분디부조(Bundibugyo)’ 변종이라고 확인했습니다. 이 변종은 과일박쥐를 통해 전파되는 것으로 추정됩니다. WHO는 “감염된 동물의 혈액이나 분비물과의 접촉을 통해 전파될 수 있다”고 설명했습니다. 체액이나 오염된 표면 접촉을 통한 사람 간 전파도 가능합니다.

발병 지역

현재 확진 사례는 콩고민주공화국과 우간다에서 나오고 있습니다. 우간다 내 지역사회 전파는 아직 보고되지 않았지만, 콩고민주공화국을 방문한 뒤 바이러스 감염이 확인된 사례가 두 건 나왔습니다. 남수단에서는 아직 확진 사례가 나오지 않았습니다. 다만 남수단은 발병 지역과 인접해 있어 바이러스 확산 우려가 제기되고 있습니다. 콩고에서 환자를 치료하던 미국인 의사 1명도 5월 18일 양성 판정을 받았습니다. 이 의사는 현재 독일에서 치료를 받고 있습니다.

분디부조 변종

미 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 이 변종은 2007년에 처음 발견됐습니다. 지난 2012년 콩고민주공화국에서 분디부조 변종 바이러스가 확산해 38건의 감염 사례가 확인됐고 13명이 사망했습니다. 이 바이러스의 잠복기는 2일에서 21일까지이며, 일반적으로 증상이 시작되기 전까지는 전염성이 없는 것으로 알려졌습니다. 현재 이 변종에 대한 백신은 없습니다. 현재 WHO의 대응은 “신속한 환자 확인, 격리와 치료, 접촉자 추적, 안전한 장례 절차, 그리고 지역사회 참여 강화”에 집중돼 있습니다. 이번 사태는 분디부조 변종 에볼라 바이러스의 세 번째 대규모 발병 사례로 기록됐습니다.

주요 증상

WHO에 따르면, 초기 증상은 발열, 피로, 근육통, 두통, 인후통입니다. 이후 악화되면, 구토, 내·외부 출혈, 설사, 복통 등의 증상이 나타납니다.

분디부조 변종의 위험성

이전 발병 사례에서 치사율은 30%에서 50% 사이였습니다. 현재 분디부조 변종에 대한 특정 치료제나 백신은 없습니다. 전문가들은 백신 개발에 수개월이 걸릴 수 있다고 경고하고 있습니다.

미국의 대응

미 국무부는 이번 사태에 대응해 콩고민주공화국과 우간다, 남수단에 대한 여행 경보를 4단계로 격상했습니다. 이에 따라 미국 시민은 “어떠한 이유”로도 해당 지역을 방문할 수 없습니다. 미 국무부는 최근 3주 안에 이 지역을 방문한 외국인의 미국 입국 제한도 추진하고 있습니다. CDC와 WHO는 현재 미국 내 공중보건 위험 수준이 낮다고 평가했습니다. CDC 에볼라 대응 책임자인 사티시 필라이 박사는 20일 바이러스에 “고위험 노출”된 미국 시민들이 독일과 체코로 이송돼 치료를 받고 있다고 밝혔습니다. 미국은 에볼라 대응 태스크포스를 가동했으며, 현지 공중보건 지원을 위해 2천300만 달러를 배정했습니다.

VOA 뉴스