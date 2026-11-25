유럽연합(EU)이 북한의 불법적이고 역내 안정을 해치는 행동을 규탄하고, 기존 핵무기 프로그램을 포기할 것을 촉구했습니다.

EU는 25일 오스트리아 빈에서 열린 포괄적핵실험금지조약기구(CTBTO) 준비위원회 제67차 회기에서 성명을 통해 이같이 밝혔습니다.

이번 성명에는 알바니아와 노르웨이, 우크라이나 등 EU 회원국이 아닌 10개국도 동참했습니다.

EU는 북한이 핵무기와 탄도미사일 시험을 삼가도록 규정한 관련 유엔 안전보장이사회 결의상의 의무를 지켜야 한다고 지적했습니다.

아울러 북한은 어떠한 전제조건도 달지 말고 지체 없이 CTBT에 서명·비준해야 하며, 한반도의 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화를 향한 조치에 나서야 한다고 요구했습니다.

EU는 러시아와 북한의 군사협력에 대해서도 경고 메시지를 보냈습니다.

러시아의 우크라이나 침공으로 안보 환경이 계속 악화하고 있다며, 유엔 안보리 결의를 명백히 위반하는 북러 간 군사협력을 강력히 규탄했습니다.

그러면서 양국에 이런 활동을 즉각 중단하라고 요구하고, 관련 유엔 안보리 제재는 여전히 유효하다고 상기시켰습니다.

EU는 올해 CTBT 서명이 시작된 지 30주년을 맞아 조약과 그 목표에 대한 의지를 새롭게 다져야 한다는 입장을 나타냈습니다.

특히 핵실험 재개 위험이 어느 때보다 커졌다며, 최근 핵폭발 실험 가능성을 우려하는 목소리가 나오고 있는 데 주목한다고 밝혔습니다. 이런 우려는 최대한 신중하고 진지하게 받아들여야 한다고 말했습니다.

또 아직 서명·비준하지 않은 모든 국가, 특히 남아 있는 부속서 2 국가들도 지체 없이 조약에 서명하고 비준해야 한다고 촉구했습니다.

현재 188개국이 서명하고 179개국이 비준한 CTBT는 발효되지 못해 법적 구속력을 갖고 있지 않습니다.

CTBT가 발효되려면 핵기술을 보유한 44개국 모두가 서명 및 비준을 해야 하는데 이 중 미국과 중국, 이란, 이집트, 이스라엘은 서명만 하고 비준하지 않았으며 북한과 인도, 파키스탄은 아예 서명조차 하지 않고 있습니다.

오스트리아 빈에 본부를 둔 CTBTO는 유엔이 1996년 모든 종류의 핵실험을 전면적으로 금지하는 조약을 채택하면서 발족한 핵실험 감시 기구입니다.

전 세계 300여 곳에 지진파와 수중음파, 초저음파, 방사능핵종을 탐지하는 핵실험 국제감시체제(IMS)를 가동해 핵실험 동향을 감시하고 있습니다.

VOA 뉴스