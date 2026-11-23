민주당은 2028년 대통령 후보 지명을 위한 첫 경선 토론회를 2027년 6월과 7월 개최한다고 23일 발표했습니다.

민주당은 2028년 3월 마지막 토론회까지 모두 12차례의 토론회를 계획하고 있습니다.

토론회는 유권자들이 다양한 현안에 대한 후보들의 입장을 직접 들을 수 있는 기회로, 2028년 대선에 출마할 민주당의 최종 후보를 결정하는 과정에서 중요한 역할을 합니다.

켄 마틴 민주당전국위원회(DNC) 의장은 성명에서 이번 후보 지명 절차가 "민주당의 단합을 유지하고, 최종 후보의 경쟁력을 강화하며, 민주당이 백악관을 탈환할 수 있는 유리한 위치에 서도록 할 것"이라고 밝혔습니다.

공화당은 아직 2028년 대선 주기의 토론회 개최 계획을 발표하지 않았습니다.

이번 대선은 2016년 대선 이후 처음으로 양당 모두 재선에 도전할 수 있는 현직 대통령이 없는 상황에서 치러집니다. 이에 따라 각 당의 후보 지명 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다.

양당은 2028년 11월 본선을 몇 달 앞두고 열리는 전당대회에 앞서 주별 예비선거와 당원대회를 통해 대통령 후보를 선출합니다.

공화당은 2028년 초 아이오와, 뉴햄프셔, 네바다, 사우스캐롤라이나주에서 차례로 첫 경선을 실시한다고 발표했습니다. 이는 2024년 대선 후보 경선 당시와 같은 순서입니다.

첫번째 예비선거와 당원대회는 후보들이 초기 지지세와 선거 동력을 확보하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 대선 캠페인에서 매우 중요합니다.

민주당은 2024년 경선 초반 일정을 일부 유지해 2028년 경선을 사우스캐롤라이나, 네바다, 뉴햄프셔주 투표로 시작합니다. 다만 일부 주의 경선 순서를 앞당겨 뉴멕시코, 미시간, 버지니아주도 초반 경선 일정에 포함했습니다.

VOA뉴스