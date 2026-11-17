11·3 중간선거 매사추세츠주 6지구에서 민주당 소속으로 승리한 댄 고 미 하원의원 당선인이 12일 VOA와 인터뷰했습니다.

미북 정상회담 재개 가능성에 관해 고 당선인은 “적국이나 동의하지 않는 세력이더라도 만남 자체에 반대하지 않는다”면서도, 미국과 한국의 국익에 부합하는 방향으로 이뤄져야 한다고 말했습니다.

이어 “내가 의회에서 활동하는 동안 가장 중심에 두고 소중히 여길 사안이 바로 이것이며, 한국과 미국의 관계가 매우 강하게 유지되도록 힘쓸 것”이라고 밝혔습니다.

이런 가운데 도널드 트럼프 대통령은 16일 아시아 순방을 위해 출국하기 전 백악관에서 기자들에게 중국 방문 중 김정은 북한 국무위원장을 만날 수도 있다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 3자 회담 계획을 설명하면서 “김정은 위원장도 만날 수 있다”며 “그러면 좋을 것”이라고 말했습니다.

미북 정상회담 가능성과 관련해 마코 루비오 미 국무장관도 지난달 31일 애틀랜타에서 VOA 기자에게 “생산적인 것이 나올 수 있다면, 도널드 트럼프 대통령은 다시 대화할 용의가 있다고 생각한다”고 말했습니다.

또한 루비오 장관은 지난 13일 워싱턴에서 법조인 단체 ‘페더럴리스트 소사이어티’가 주최한 전국 변호사 대회에서 기자들과 질의응답 시간을 갖고 이란의 핵무장 위협을 비판하며 북한을 비교 사례로 언급했습니다.

루비오 장관은 이 자리에서 북한에서 벌어진 참혹한 일들을 두둔하는 것은 아니라고 전제하면서도, 김정은 국무위원장은 대외 팽창을 추구하는 이란 지도부와 달리 “정권 안에서 살아남기를 원할 뿐 일본이나 중국을 침공하려는 팽창주의자는 아니다”라고 평가했습니다.

한편, 고 당선인은 한국이 미국에 중요한 동맹이라고 강조하고, 한국산 제품에 적용하는 관세가 바람직하지 않다는 견해를 밝혔습니다.

고 당선인은 “물론 미국이 보호해야 할 핵심 기술 분야에 대해서는 관세가 적절할 수 있다고 본다”면서도 “하지만 한국은 우리의 적이 아니며, 지금 우리가 하는 일(관세 부과)은 전 세계의 모든 우리 동맹을 불안정하게 만들고 있다”고 말했습니다.

하원 법사위원회가 지난 7월 보고서를 통해 제기한 쿠팡 등 한국 내 미국 기업 차별 논란과 관련해서는, 한국에서 미국 기업들이 공정하게 대우받아야 한다는 점을 분명히 했습니다.

앞서 공화당 소속인 짐 조던 하원 법사위원장(오하이오주)과 스콧 피츠제럴드 행정국가·규제개혁·반독점 소위원장(위스콘신주) 측 실무진은 지난 7월 1일 ‘경쟁에 닫힌 시장: 한국의 미국인 소유 기업에 대한 차별적 공격’이라는 제목의 중간보고서를 발표한 바 있습니다.

차기 회기 하원 공화당 원내대표로 선출된 조던 위원장 측은 이 보고서에서 한국 공정거래위원회가 새벽 압수수색과 형사 기소 위협 등으로 미국인 소유 기업을 공격적으로 조사하고, 한국 개인정보보호위원회가 지난 6월 개인정보 유출 사건과 관련해 쿠팡에 단일 기업 기준 역대 최대 규모인 6천246억여 원(미화 4억1천만 달러 이상)의 과징금을 부과한 것은 차별적이라고 주장했습니다.

고 당선인은 가족사와 한인 정체성에 대한 깊은 자부심도 드러냈습니다.

한국 이름은 ‘고원형’이라며, 일부 한국 언론과 포털에 소개된 ‘고원영’은 세 살 많은 친형의 이름이라고 설명했습니다.

조부의 고향인 제주 애월읍 하귀리 주민들과 친척들이 현수막을 걸고 당선을 축하한 데 대해, 고 당선인은 “모든 역경을 딛고 미국으로 건너온 할아버지의 고향 마을과 가문에 작은 자부심을 돌려드릴 수 있어 매우 영광스럽다”고 소감을 밝혔습니다.

이어 “지금은 한국계 미국인 문화에 있어 정말 기대되는 시기라고 생각하며, 내가 그 일원이라는 사실이 한없이 자랑스럽다”고 말했습니다.

VOA 뉴스