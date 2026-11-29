미국의 연말 최대 쇼핑 행사인 블랙프라이데이 온라인 매출이 역대 최고치를 기록했습니다.

시장조사업체 어도비 애널리틱스는 28일, 블랙프라이데이인 27일 미국의 온라인 매출이 지난해보다 11% 증가한 131억 달러로 집계됐다고 밝혔습니다.

이는 당초 전망치인 129억 달러를 웃도는 규모입니다.

또 마스터카드 스펜딩펄스에 따르면 휘발유와 자동차를 제외한 미국의 온·오프라인 전체 소매 매출은 지난해 블랙프라이데이보다 5.8% 증가했습니다.

미국의 물가상승률이 3.8%에 달하고 높은 휘발유 가격으로 가계 부담이 커진 가운데 유통업체들은 대대적인 할인 행사에 나섰습니다.

전자제품과 게임기, 인공지능 기능을 탑재한 기기 등이 인기를 끌었으며, 소비자들은 할인 행사를 활용해 청소용품 등 생활필수품도 대거 구매했습니다.

반면 시장조사업체 리테일넥스트에 따르면 오프라인 매장 방문객은 지난해보다 2.9% 감소했습니다.

위치정보 분석업체 패스바이에 따르면 블랙프라이데이 당일 미국의 오프라인 매장 방문 건수는 약 9억 3천만 건으로, 지난해보다 2.2% 감소했습니다.

미국 소비자들의 온라인 쇼핑이 일상화되면서 최근 몇 년간 블랙프라이데이 오프라인 매장 방문객이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 올해는 미국 전역의 악천후도 매장 방문객 감소에 영향을 미쳤을 가능성이 있는 것으로 전문가들은 분석하고 있습니다.

VOA 뉴스



