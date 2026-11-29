영세중립국을 표방하는 스위스에서 29일 무기 수출 규제를 완화하는 방안이 국민투표를 통과했습니다.

스위스 연방통계청에 따르면 이날 국민투표에서 무기 수출 제한을 완화하는 전쟁물자법 개정안이 찬성 54.29%, 반대 45.71%로 가결됐습니다.

이에 따라 스위스는 유럽연합(EU) 회원국을 비롯한 서방 협력국 36개 나라에 대해 해당 국가가 무력 분쟁에 관여하고 있더라도 일정 조건 아래 무기 수출을 허용할 수 있게 됐습니다.

또 스위스산 무기를 구매한 국가가 이를 제3국에 재수출할 때 스위스 정부의 사전 동의를 받도록 하는 규정도 일부 완화됩니다.

우크라이나에 대한 직접적인 무기 공급은 계속 금지되지만, 유럽 국가들을 통한 간접 공급 가능성은 열리게 됐습니다.

스위스 정부는 지난 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 무기 수출 규제가 자국 방위산업과 유럽 국가들과의 방위 협력에 악영향을 미치고 있다며 규제 완화의 필요성을 강조해 왔습니다.

기 파르믈랭 스위스 대통령은 이날 기자회견에서 인도주의 원칙을 포기하지 않으면서 균형 있게 법을 시행하겠다고 밝혔습니다.

반면 개정안에 반대해 온 진보 진영은 이번 조치가 스위스의 오랜 중립 원칙을 훼손하고 국제 분쟁의 중재국으로서 신뢰를 떨어뜨릴 것이라고 비판했습니다.

VOA 뉴스



