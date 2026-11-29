사우디아라비아 주도 연합군과 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 상대측 주요 항구에 대한 공격과 보복 위협을 이어가면서 군사적 긴장이 고조되고 있습니다.

이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군은 29일 사우디아라비아의 공격에 대한 보복으로 제다항을 비롯한 사우디 내 홍해 연안 항구들을 공격하겠다고 위협했습니다.

후티 반군이 운영하는 알마시라 방송은 이날 사우디아라비아가 예멘 서부 호데이다주의 라스이사 항구를 공습했다고 보도했습니다. 라스이사 항구는 후티 반군이 장악한 지역의 주요 연료 수입 거점입니다.

사우디 주도 연합군은 앞서 민간인들에게 해당 항구에서 대피할 것을 촉구했으며, 이후 후티 반군의 공격에 대한 ‘군사적 대응’을 진행하고 있다고 밝혔습니다.

연합군은 라스이사 항구에 대한 공격 여부를 구체적으로 확인하지는 않았습니다.

후티 반군은 이에 대응해 제다 등 사우디의 홍해 항구들을 타격하겠다고 위협했습니다.

예멘에서는 지난 2014년 후티 반군이 수도 사나를 장악한 이후 국제적으로 인정받는 예멘 정부를 지원하는 사우디 주도 연합군이 내전에 개입했습니다.

지난 2022년 유엔의 중재로 성립된 휴전은 대체로 유지돼 왔으나, 올해 7월 교전이 재개되면서 군사적 긴장이 다시 고조되고 있습니다.

VOA 뉴스



