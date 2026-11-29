스페인에서 29일 차기 정부를 결정하기 위한 조기 총선이 실시됐습니다.

이번 선거에서는 하원 전체 350석, 상원 전체 266석 가운데 208석을 선출합니다.

집권 사회당 소속 페드로 산체스 총리는 지난달 주거난 완화를 위해 정부가 마련한 대책이 의회에서 부결되자 조기 총선을 발표했습니다.

스페인 내무부에 따르면 이날 오후 2시 기준 투표율은 45.7%로, 지난 2023년 총선 당시 같은 시간대의 40.5%를 웃돌았습니다.

선거 전 실시된 각종 여론조사에서는 알베르토 누녜스 페이호 대표가 이끄는 중도우파 국민당이 앞서는 것으로 나타났습니다.

다만 국민당이 전체 350석의 의회에서 과반을 확보하기 위해서는 강경한 이민 정책을 내세운 극우 정당 복스와의 협력이 필요할 것으로 전망됩니다.

복스가 연립정부에 참여할 경우 지난 1975년 프란시스코 프랑코 정권이 막을 내린 이후 처음으로 극우 정당이 중앙정부에 진출하게 됩니다.

이날 투표는 현지 시간 오후 8시에 종료되며, 약 한 시간 뒤부터 공식 개표 결과가 발표될 예정입니다.

VOA 뉴스



