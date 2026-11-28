미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 인근에서 28일 규모 5.0의 지진이 발생해 남부 캘리포니아 일대가 흔들렸지만, 현재까지 인명 피해나 심각한 재산 피해는 보고되지 않았습니다.

미국 지질조사국(USGS)에 따르면 지진은 이날 오전 9시 30분께 LA 남서부 해안도시인 맨해튼비치 인근 해상에서 발생했습니다. 진앙은 맨해튼비치에서 남서쪽으로 약 5㎞ 떨어진 지점이었습니다.

지진 발생 후 수십 차례의 여진이 이어졌으며, 일부 주민들은 강한 흔들림을 느꼈다고 전했습니다. 여진 가운데 하나는 패서디나의 로즈볼 스타디움 기자석까지 흔들어 놓은 것으로 알려졌습니다.

LA국제공항(LAX)에서는 일부 터미널 유리창이 깨지고 천장 패널이 떨어지는 피해가 발생했습니다. 또 델타항공 여객기 한 대가 착륙 직전 활주로 안전 점검을 위해 착륙을 중단하고 복행(go-around)하는 상황도 벌어졌습니다.

캐런 배스 LA 시장은 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "활주로에 균열이 생겼는지 확인하기 전까지는 알 수 없기 때문에 착륙을 중단한 것은 전적으로 옳은 결정이었다"고 말했습니다.

공항에서 워싱턴으로 향하는 항공편에 탑승 중이던 메릴랜드주 출신 변호사 케나 크레이머 씨는 현지 언론에 "사람들이 놀랐고 한 여성이 비명을 지르기도 했지만 곧 모두가 안정을 되찾았다"고 전했습니다.

지진 여파로 캘리포니아 남부의 셰브론 정유시설에서는 안전 시스템이 자동으로 작동하면서 불꽃과 연기가 발생하기도 했습니다. 회사 측은 예방 조치에 따른 현상이며 지역사회 안전에는 위험이 없다고 밝혔습니다.

LA소방국(LAFD)은 지진 직후 '지진 대응 모드'를 발령하고 100여 개 이상의 소방서 인력을 동원해 육상·해상·항공을 통한 기반시설 점검에 나섰습니다. 점검 결과 시 전역에서 중대한 기반시설 피해나 부상자는 확인되지 않았다고 밝혔습니다.

전문가들은 향후 추가 여진 가능성에 주의를 당부했습니다. 캘리포니아공과대학(Caltech) 연구원인 지진학자 루시 존스는 AP통신과의 인터뷰에서 이번 지진이 "최근 상당 기간 동안 LA 지역에서 발생한 비교적 큰 규모의 지진 가운데 하나"라고 평가하면서도, 이어진 여진 활동은 대체로 정상 범위 내에 있다고 설명했습니다.

맨해튼비치 시 당국도 주민들에게 수분 후는 물론 수시간, 수일 뒤에도 여진이 발생할 수 있다며 대비를 당부했습니다.

캘리포니아주는 여러 단층대가 복잡하게 교차하는 지역으로 지진이 빈번하게 발생합니다. 특히 1994년 노스리지 지진 당시 수십 명이 사망하고 수천 명이 다쳤으며, 수백억 달러 규모의 재산 피해가 발생한 바 있습니다.

VOA 뉴스