타이완 집권당인 민주진보당(민진당)이 28일 수도 타이베이 시장 선거에서 패배를 인정했습니다.

이날 선거를 치른 타이완 22개 시·현에서 라이칭더 총통이 이끄는 민진당은 타이베이 시장 선거에서는 야당인 중국국민당(국민당)에 패배했지만, 타이중과 신주현, 장화, 이란, 윈린, 자이시, 자이현, 핑둥, 타이난, 가오슝 등 10곳에서 당선자를 냈습니다.

반면, 정리원 주석이 이끄는 국민당은 타이베이와 신베이, 타오위안, 지룽, 먀오리, 난터우, 화롄, 타이둥, 펑후, 진먼, 롄장 등 11곳에서 승리를 거뒀습니다.

수도 타이베이는 전통적으로 야당인 국민당의 강세 지역입니다. 국민당은 타이완을 자국 영토라고 주장하며 무력에 의한 병합 가능성도 배제하지 않고 있는 중국과의 관계 강화를 선호합니다.

28일 지방선거 개표가 완료된 것은 아니지만, 현지 시각 29일 새벽 승리자의 윤곽은 대부분 드러났습니다.

타이완 국립정치대학교의 천스민 정치학 교수는 AP 통신에 전체적인 선거 결과를 볼 때 민진당의 소폭 승리라고 평가했습니다.

천 교수는 “이번 결과는 민진당이 라이칭더 총통이 2028년 대선에서 다시 임기를 노릴 때 단결해 지지할 수 있도록 해줄 것”이라고 말했습니다.

지난 2018년과 2022년 지방선거에서는 야당인 국민당이 각각 15곳과 14곳을 차지하며 강세를 보였습니다.

이번 지방선거에서는 사회복지 혜택과 민생 문제 등 지역 현안이 주요 쟁점으로 다뤄졌습니다.

하지만 중국과 타이완의 관계가 선거 논의에서 완전히 사라진 것은 아니었습니다. 타이완 당국은 중국이 타이완의 선거제도에 대한 불신을 조장하려 한다고 비난했으며, 중국 당국은 이러한 주장을 부인했습니다.

타이완 국방부는 27일부터 28일 사이 폭격기와 전투기를 포함한 중국 군용기 약 33대와 군함 8척이 타이완 주변에서 활동했다고 밝혔습니다.

중국도 선거 결과를 주목한 이번 지방선거는 2028년 대선의 전초전으로 여겨졌습니다.

VOA뉴스