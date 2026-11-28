우크라이나 곳곳에서 러시아의 드론 공격으로 민간인 최소 10명이 숨졌다고 현지 당국이 28일 밝혔습니다.

러시아는 이에 맞서 밤사이 우크라이나 드론 1천246대를 격추했다고 발표했습니다.

우크라이나 북부 체르니히우 지역의 니진에서는 러시아의 공격으로 7명이 숨지고 7명이 다쳤다고 우크라이나 국가비상사태국이 밝혔습니다.

수도 키이우에서도 여성 1명이 숨지고 최소 4명이 다쳤다고 현지 당국이 밝혔습니다.

러시아가 점령한 우크라이나 남부 자포리자 지역에서는 우크라이나 드론이 병원 차량을 공격해 간호사와 운전자가 숨지고 2명이 다쳤다고 러시아가 임명한 현지 당국이 밝혔습니다.

자포리자는 러시아가 공식적으로 병합을 선언하고 완전한 점령을 시도하고 있는 우크라이나 4개 지역 가운데 하나입니다.

우크라이나는 러시아가 수개월째 전력망을 집중적으로 공격하고 있다고 비난해 왔습니다.

변전소와 송전선 등을 공격 대상으로 삼아 민간인들에게 전기와 난방, 수돗물을 공급하지 못하게 하려는 목적이라는 주장입니다.

한편, 러시아 국방부는 28일 러시아군이 밤사이 우크라이나 드론 1천246대를 격추했다고 밝혔습니다.

이는 러시아가 전쟁 이후 발표한 드론 격추 수치 가운데 가장 높은 수준 가운데 하나입니다.

다만 러시아 국방부는 우크라이나가 몇 대의 드론을 발사했는지, 또 이 가운데 몇 대가 목표물에 도달했는지는 밝히지 않았습니다.

VOA뉴스