아프가니스탄 동부 쿠나르주에 있는 한 학교에서 28일 폭발이 발생해 10명이 숨지고 110명이 다쳤다고 현지 당국이 밝혔습니다.

부상자 대부분은 어린이들로, 당국은 폭발이 학교 인근에 있던 폭발물 보관 창고에서 발생한 것으로 보인다고 밝혔습니다.

사미 울 하크 바얀 쿠나르주 문화정보국장은 초기 조사 결과, 주도 아사다바드 외곽에 있는 초∙중등학교에서 발생한 폭발은 광산업체들의 폭발물 저장 창고에서 관리 부주의로 인해 발생한 것으로 보인다고 밝혔습니다. 이어 사고 원인에 대한 조사가 진행 중이라고 말했습니다.

압둘 마틴 카니 아프간 내무부 대변인은 이번 폭발로 10명이 숨지고 110명이 부상했다고 밝혔습니다.

병원 병동에서 촬영된 영상에는 어린이 환자들의 모습이 담겼으며, 일부는 머리에 붕대를 감고 있고, 한 침대에 두 명씩 누워 있는 모습 등이 담겼습니다.

아프가니스탄은 철광석과 구리, 납, 아연, 금, 석탄, 보석 등 풍부한 광물 자원을 보유한 국가로, 광업은 주요 산업 가운데 하나입니다.

하지만 광산업체들이 안전 기준을 제대로 지키지 않는 경우가 많아 사고가 발생하기도 합니다.

쿠나르주에서는 최근 보석 채굴이 증가하고 있으며, 여러 업체들이 보석을 채굴한 뒤 경매를 통해 판매하고 있습니다.

VOA뉴스



