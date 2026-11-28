미국 뉴욕에서 메이시스 100주년 추수감사절 퍼레이드가 28일 아침 열렸습니다.

미국 대형 백화점 메이시스가 주최하는 이 행사는 연말 연휴 시즌의 시작을 알리는 연례 행사로 추수감사절 당일인 26일 열릴 예정이었지만, 미 동부를 강타한 악천후로 연기됐습니다.

이틀 연기된 추수감사절 퍼레이드에는 당초 행사에 등장하기로 했던 것과 같은 풍선과 퍼레이드 차량, 공연자1천 명, 그리고 원래 출연 예정이었던 유명인들이 대두분 등장했습니다.

메이시스 스튜디오의 부사장이자 총괄 프로듀서인 윌 코스는 27일 AP통신에 “지난 몇 년 동안 준비해 온 메이시스 100주년 추수감사절 퍼레이드를 선보이게 돼 기쁘다”고 밝혔습니다.

연례 행사인 메이시스 추수감사절 퍼레이드는 폭우와 강풍으로 인해 올해 사상 처음으로 연기됐습니다.

타지역에서 뉴욕으로 온 퍼레이드 참여 밴드들은 체류 기간을 연장하기 위해 수만 달러에서 많게는 수십만 달러를 마련하기 위해 긴급히 움직여야 했으며, 이들을 위한 모금 소식이 사회관계망서비스(SNS)와 언론 보도를 통해 확산하면서 지역 기업과 시민들의 기부 행렬이 이어지기도 했습니다.

한편, 폭우로 침수됐던 미 동부 지역은 27일 비가 점차 잦아들기 시작하면서 수십만 가구에 대한 전력 공급도 서서히 복구됐습니다.

일부 지역에서는 연휴 기간 이어진 폭풍우 이후 만조로 인한 침수 가능성에 대비해 경계를 유지했습니다.

폭풍우로 항공과 도로 등 교통이 큰 차질을 빚었고, 나무와 전선이 쓰러졌으며 뉴욕에서 버지니아에 이르는 지역에서는 홍수로 고립된 주민들을 구조하는 작업도 벌어졌습니다.

VOA뉴스