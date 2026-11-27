미국 기업들에 대한 한국 공정거래위원회의 조치가 미한동맹의 발전 가능성을 훼손하고 있다고 국무부가 밝혔습니다. 그러면서 이에 대응하기 위한 정책적 방안들을 검토하고 있다고 말했습니다.

미국 국무부는 27일 “미국 기업들에 대한 한국 공정거래위원회(KFTC)의 지속적인 공세가 미국의 번영과 더 넓은 차원에서 미한동맹이 지닌 잠재력을 훼손하고 있다”고 밝혔습니다.

국무부 대변인실은 27일 VOA의 관련 질의에 이같이 답변하며

“이러한 차별적 대우에 대응하기 위한 다양한 정책적 선택지를 계속 검토하고 있다”고 말했습니다.

다만 구체적으로 어떤 대응 방안을 검토하고 있는지는 밝히지 않았습니다.

한국 정부는 미국 기업을 차별하고 있다는 주장을 반박했습니다.

한국 국무총리실에 따르면, 한성숙 총리는 지난 9월 11일 주한미국기업 등 외국계 기업 대표 등 약 200명이 함께하는 주한미국상공회의소 간담회에 참석해 “한국은 국적에 따라 기업을 차별하지 않는다”고 말했습니다.

한 총리는 이날 제임스 김 암참 회장과의 대담에서 통상이나 투자 환경에서 한국이 미국기업을 차별한다는 우려에 대한 질문에 이같이 답변하면서 “애로사항을 적극 해결하기 위해 미국 업계와 암참 등과 지속적으로 소통하겠다”고 말했습니다.

VOA는 주미 한국 대사관에 한국 정부의 추가 입장을 문의하고 답변을 기다리고 있습니다.

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