진행자) 한국 내 주요 소식을 전해 드리는 `한국은 지금’ 시간입니다. 오늘도 윤국한 기자와 함께합니다. 안녕하세요.

기자) 안녕하세요.

진행자) 오늘은 어떤 소식이 있나요?

기자) 지난 3일 울릉도 인근 공해상에서 표류하다 한국 군과 해경 당국에 발견돼 예인됐던 북한 어선이 오늘(27일) 오전 동해 북방한계선(NLL)을 통해 북한으로 송환됐습니다. 발견 당시 이 어선에는 어민과 기관사 등 성인 남성 7명이 승선해 있었는데요, 예인된 지 24일 만인 27일 오전 8시33분에 동해 NLL을 자력 항해로 통과해 북한으로 갔다고 한국 통일부가 밝혔습니다.

진행자) 승선자들 모두 북한으로 송환된 건가요?

기자) 아닙니다. 7명 중 1명은 한국 잔류 의사를 밝혔고요, 이에 따라 현재 정보당국의 보호를 받고 있습니다. 통일부에 따르면 이 선원은 “조사 초기 단계부터 대한민국의 보호를 받겠다”는 의사를 밝혔습니다. 한국 정부 당국은 5개 기관 합동신문을 통해 선원 각자의 자유 의사를 확인하는 한편 유엔군사령부의 개별면담도 진행했고요, 이 과정에서 북한으로 돌아가겠다는 의지가 확인된 6명에 대해서는 송환을 결정했습니다.

진행자) 한국은 헌법에 따라 북한 주민도 한국민으로 간주하고 있는데요, 표류 중 예인된 북한 선박의 선원들이 북한으로 송환된 것이 법적인 문제는 없나요?

기자) 말씀하신 한국 헌법은 국민의 거주 이전의 자유 또한 보장하고 있습니다. 따라서 본인이 원래 살던 곳으로 돌아가겠다는 의사를 명확히 한다면 이를 막을 법적 근거는 없습니다. 물론 본인의 의사에 반해 강제로 북송할 경우 헌법과 법률 위반 논란이 발생할 수 있습니다. 한국 정부는 단순 표류로 구조된 북한 선박의 선원이 송환을 원할 경우 인도주의적 차원에서 본인의 의사를 존중하고 있습니다. 물론 이 과정에서 자유 의사의 진정성을 검증하고 있고, 유엔사가 개별 면담에 참여해 송환 의사의 객관성을 교차 검증하기도 합니다.

진행자) 현재 남북한 간에는 모든 통신이 단절된 상태로 압니다. 북한 측이 한국 당국의 송환 계획을 접수한 건가요?

기자) 유엔사와 북한 간 연락채널은 유지돼 있는 상태이고요, 이에 따라 유엔사가 북한 측에 송환 계획을 통보한 것으로 알려졌습니다. 한국 정부도 송환 당일 새벽부터 국제해사통신망으로 송환 진행 상황을 발신했는데요, 북한 선박이 NLL 북측에 대기하고 있던 것을 보면 북측이 유엔사의 통보를 수신한 것으로 추정됩니다.

진행자) 다음 소식 알아볼까요?

진행자) 30대 여성 탈북민이 강원도 철원군의 민간인 출입통제선(민통선) 이북 지역에서 철책 방향으로 북상하다가 군에 발견됐다는 소식입니다. 오늘(27일) 한국 합동참모본부에 따르면 이 여성은 어제(26일) 저녁 6시40분께 철원군의 민통선 이북 마을과 일반전초(GOP) 철책 사이에서 발견돼 군과 관계기관의 조사를 받고 있는데요, 발견 지점은 GOP 철책에서 약 200미터 떨어진 남쪽 지점입니다.

진행자) 이 여성이 발견된 지점이 일반인이 진입할 수 없는 지역인가요?

기자) 그렇지는 않습니다. 이 지점은 과거 주민들의 요구로 민통초소가 이전하면서 별도의 검문소나 초소를 거치지 않고도 진입할 수 있는 지역으로 알려졌습니다. 다만, 지자체가 주민 안전 울타리와 폐쇄회로티브이(CCTV)를 설치해 운영 중인데요, 이 여성은 해당 지역에 주소지를 두고 있거나 연고가 있는 사람은 아닌 것으로 파악됐습니다.

진행자) 이 여성이 왜 철책선 앞 북한이 가까운 곳까지 갔는지 밝혀졌나요?

기자) 현재 조사가 진행 중이니까 곧 확인될 텐데요, 이 여성은 발견 당시 가방에 과자 등 간식거리와 주류 등을 소지했을 뿐 철책을 훼손할 수 있는 도구는 갖고 있지 않았다고 합니다. 군은 이 여성의 신병을 경찰에 인계했고, 경찰은 관계기관과 함께 이 여성의 이동 경위와 대공 혐의점 등을 조사하고 있습니다.

진행자) 조금 다른 얘기인데요, 한국에 입국한 탈북민 가운데 북한으로 돌아가기를 희망하는 사람들이 많이 있나요?

기자) 한국 내 탈북민은 현재 3만5천여명에 달하는데요, 한국 통일부에 따르면 지금까지 약 30명이 북한으로 돌아갔습니다. 특히 실제 행동으로 옮기지 않더라도 북한으로 돌아가고 싶다는 의사를 밝힌 탈북민도 상당한 것으로 알려졌습니다. 원인은 북한에 남겨두고 온 가족에 대한 그리움, 한국에서의 경제적 어려움과 사회적 차별, 소외감 등 다양한 것으로 알려져 있습니다.

진행자) `한국은 지금’ 이었습니다.