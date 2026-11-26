진행자) 한국 내 주요 뉴스를 전해 드리는 `한국은 지금’ 시간입니다. 윤국한 기자와 함께합니다. 안녕하세요.

기자) 안녕하세요.

진행자) 오늘은 어떤 소식이 있나요?

기자) 이번 주 초 단행된 개각에서 각각 외교부 장관과 통일부 장관에 지명된 임웅순 후보자와 홍익표 후보자가 주요 현안에 관한 입장을 오늘(26일) 처음으로 언론에 밝혔습니다. 외교부 장관과 통일부 장관을 동시에 교체한 이번 인선에 대해 대부분 언론은 미국과의 동맹관계 강화에 방점이 있다고 해석했지만 두 후보자의 이날 발언은 다소 결이 달랐습니다.

진행자) 임웅순 외교부 장관 후보자는 미국통으로 알려진 직업외교관이지요?

기자) 그렇습니다. 임 후보자는 국가안보실 제2차장으로 재직하면서 이재명 정부 내 대표적인 한미 `동맹파’인 위성락 국가안보실장과 호홉을 맞춰온 인물입니다. 이 때문에 그의 후보 지명은 `난기류’에 빠진 대미 관계 정상화에 무게가 실렸다는 관측이 지배적이었습니다. 하지만 임 후보자는 외교안보 라인 가운데 `자주파’로 꼽혀온 정동영 통일부 장관과 이종석 국가정보원장을 동시에 교체한 이번 인사가 미국과 중국 사이에서 한국의 위치를 명확히 하려는 취지냐는 물음에 “그렇게 생각하지 않는다”고 대답했습니다. 이어 “우리에게는 한미동맹도 중요하고 한중 관계도 중요하다”며 “대한민국에 중요하지 않는 나라는 없다고 생각한다”고 말했습니다.

진행자) 미국과 중국 사이에서 어느 한 쪽에 치우친 외교를 하지 않겠다는 의미로 들리네요.

기자) 네, 임 후보자는 안보 협의 지연과 정보 공유 제한 등오로 `난기류’가 있는 한미 관계를 어떻게 해결할 것이냐는 질문에 “한미 양국이 공통의 가치가 있고 공동의 이익을 공유하기 때문에 어떠한 어려움도 잘 극복하리라 생각한다”고 대답했습니다. 특히 한미 동맹이 “특정 현안에 휘둘릴 정도로 취약하지 않다”고 강조했습니다. 아울러 대북정책 등을 둘러싼 외교부와 통일부 간 이견 조율에 대해서는 “기본적으로 외교 관련 부서가 지향하는 방향은 같다고 생각한다”며 “이견은 자연스럽지만, 외교안보 부서가 한 목소리로, 원팀으로 일하는 데는 문제가 없다”고 말했습니다.

진행자) 이에 대해 홍익표 통일부 장관 후보자는 어떤 입장인가요?

기자) 홍 후보자도 이날 외교안보 부처 간 불협화음이 심각하다는 지적에 대해 “외교안보 부처 간 이견은 너무 당연하다”며 “불협화음이나 충돌이라고 생각하지 않는다”고 밝혔습니다. 홍 후보자는 “중요한 건 이재명 정부라는 한 배를 탔다는 것”이라며, “각각의 입장과 그 현실적 대안들을 조율해 나가면서 이재명 정부의 외교안보 정책, 대북 정책에 공감대를 만들고 그 것을 바탕으로 흔들림 없이 일관된 정책을 추진해 나갈 수 있는 기반을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했습니다.

진행자) 물러나는 정동영 통일부 장관은 이른바 `자주파’의 중심 인물로, 남북관계 개선에 주력했는데요, 홍 후보자는 이에 대해 어떤 생각을 갖고 있는지 궁금합니다.

기자) 홍 후보자는 취임하게 되면 남북 적대관계 해소에 주력하겠다며 “작은 실천으로 남북 간 신뢰를 쌓아가겠다”고 말했습니다. 다만, “현재 남북관계와 한반도 상황을 고려할 때 높은 수준의 대화보다는 낮고 현실적인 방안을 내세워 문제를 풀어가는 것이 바람직하다고 생각한다”고 말했습니다. 완전한 단절 상태에 있는 남북관계의 현실을 인정한 토대 위에서 대화를 모색하겠다는 의미로 받아들여지는 대목입니다.

진행자) 다음 소식 알아볼까요?

기자) 외국인의 한국 내 정치활동을 전면 금지한 현행 출입국관리법 관련 조항은 헌법에 어긋난다는 헌법재판소(헌재)의 판결이 나왔습니다. 헌재는 오늘(26일) 몽골 국적의 유학생이 낸 출입국관리법 제17조 제2항에 대한 헌법소원에서 위헌 6명, 합헌 3명의 의견으로 헌법불일치 결정을 내렸습니다. 헌법불일치는 해당 조항이 헌법 위반이나 당장 효력이 없어질 경우 혼란이 예상될 때 국회의 법 개정까지 한시적으로 효력을 인정하는 결정인데요, 국회는 2028년 12월31일까지 해당 조항을 개정해야 합니다.

진행자) 몽골 국적 유학생이 어떤 계기로 헌법소원을 제기한 건가요?

기자) 네, 이 몽골인은 유학 체류 자격으로 한국에 머물던 중 지난 2021년 제20대 대통령선거 예비후보자들에게 외국인에 대한 부당한 차별을 없애는 정책을 요구할 계획이었습니다. 그런데 이 과정에서 출입국관리법에 “외국인은 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 경우를 제외하고는 정치활동을 하여서는 안 된다”는 규정이 있는 것을 알게 됐습니다. 이에 그 해 7월 “해당 조항이 추상적이고 포괄적으로 정치활동을 금지해 외국인의 활동 전반을 위축한다”며 헌법소원을 청구했습니다.

진행자) 헌재가 이 헌법소원을 받아들인 근거는 뭔가요?

기자) 헌재는 일단 출입국관리법의 해당 조항이 “대한민국 국민의 자주적 주권 행사에 영향을 줄 수 있는 외국인의 활동을 제한함으로써, 대한민국의 안전, 질서, 이익을 도모하기 위한 목적을 지닌 것이므로 목적의 정당성 및 수단의 적합성은 인정된다”고 밝혔습니다. 하지만 “정치활동에 포함될 여지가 있는 모든 활동이 대한민국 국민의 자주적 주권 행사에 관련 있다거나 대한민국의 안전, 질서, 이익에 위험을 가한다고 볼 수는 없음에도, 심판 대상 조항은 이러한 활동 일체를 원칙적으로 금지”하고 있다고 판단했습니다. 해당 조항이 과도하게 외국인의 기본권을 제한한다고 본 것입니다. 이번 결정은 한국 내 외국인의 정당한 정치활동에 대한 전향적인 인식을 반영한 것으로 해석됩니다.

진행자) `한국은 지금’ 이었습니다.