진행자) 한국 내 주요 뉴스를 전해 드리는 `한국은 지금’ 시간입니다. 윤국한 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.

기자) 네, 안녕하세요.

진행자) 오늘 주요 뉴스는 아무래도 개각과 관련한 소식이겠지요?

기자) 그렇습니다. 이재명 대통령이 오늘(23일) 국가정보원장과 외교부, 통일부, 행정안전부, 문화체육관광부 등 4개 부처 장관을 교체하는 중폭 개각을 단행했습니다. 내용을 보면 외교안보 라인을 사실상 전면 교체한 것인데요, 정권이 출범한 지 1년이 조금 지난 시점에 이뤄진 전면적인 외교안보 분야 각료 교체의 배경이 특히 관심을 모으고 있습니다.

진행자) 이번 개각에 대해 청와대는 어떻게 설명하고 있나요?

기자) 네, 임광현 대통령비서실장은 인선을 발표하면서 “격동하는 국제질서 속에서 실용외교의 성과를 극대화하고 한반도 평화 공존의 길을 주도적으로 열어가는 한편, 국민의 안전을 든든히 지키며 지방주도 성장, 문화강국 도약 등 국민이 체감하는 대전환을 신속히 추진해나갈 것”이라고 말했습니다. 특히 여성으로는 처음으로 정보기관 수장에 지명된 강금실 전 법무부 장관에 대해 “권력기관의 중립을 지켜온 소신으로 국가정보원에 대한 민주적 통제를 강화하고, 사이버 위협 등 새로운 안보 과제를 국제 공조 속에 결단력 있게 풀어나갈 적임자”라고 평가했습니다.

진행자) 이번 개각의 특징을 꼽자면 어떤 게 있을까요?

기자) 언론들은 대체로 `한미 동맹 안정화’에 방점이 찍힌 인사로 평가하고 있습니다. 가령 `동아일보’는 “이종석 국정원장과 정동영 통일부 장관 등 남북관계를 중시하는 `자주파’ 인사들을 동시에 교체한 건 장기화하는 한미 관계 난기류가 반영된 인사”라고 보도했습니다. `중앙일보’는 이 원장과 정 장관이 함께 물러난 데 대해 “기대했던 남북관계 돌파구는 열리지 않고, 한미 정보 협력에 이상 기류가 나타나는 중에 부처간 충돌까지 겹치면서 전면적인 라인 재정비에 나선 셈”이라고 분석했습니다. 이번에 교체 대상이 된 조현 외교부 장관은 `동맹파’로 꼽히지만 이른바 `자주파’의 핵심인 정동영 장관과 공개적으로 충돌을 빚은 바 있습니다. 일부 언론은 조 장관이 주미대사로 유력하게 거론되고 있다고 전하고 있습니다.

진행자) 이번 외교안보 라인 교체가 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회담이 무산된 것과 관련이 있을까요?

기자) 직접적인 연관성이 있는지 여부는 확인이 어렵습니다. 다만, 남북관계의 돌파구를 위한 북미 대화가 또다시 무산된 것이 이 원장과 정 장관 등 남북관계를 중시하는 `자주파’ 인사들의 입지를 어렵게 했을 것이라는 분석은 가능하다고 할 수 있습니다.

진행자) 이종석 국정원장과 정동영 통일부 장관은 대미 관계에서의 이른바 `난기류’ 조성과 관련이 있는 인물이지요?

기자) 네, 정 장관이 지난 3월 북한 영변과 강선, 구성에 우라늄 농축시설이 있다며 구성의 핵시설을 공개리에 거론한 데 대해 미국은 민감한 정보가 노출됐다며 이후 일부 민감한 정보의 협력을 중단한 상태입니다. 또 국정원과 미 정보당국 간 마찰이 빚어지면서 미국이 지난 6월 워싱턴에서 열렸던 한미일 세 나라 간 북한 사이버 위협 대응 실무그룹 회의에 국정원의 참석을 배제하는 일이 있었습니다.

진행자) 이 대통령은 이번 인선을 통해 외교안보 분야에 대한 통제를 강화하겠다는 의지를 드러낸 것 아닌가요?

기자) 맞습니다. 실제로 이번 인선의 또다른 특징은 청와대 참모진 발탁인데요, 정통 외교관 출신인 임웅순 후보자는 이재명 정부 출범 직후인 지난해 6월 국가안보실 2차장으로 합류했고, 강유정 후보자도 정부 출범 초기부터 대통령을 보좌해왔습니다. 홍익표 통일부 장관 후보자 역시 지난 1월 임명돼 10개월간 청와대 정무수석을 지냈는데요, 대통령을 가까이서 보좌한 인사들을 외교안보와 문화 분야 전면에 배치한 겁니다. 강금실 국정원장 후보자의 경우 20대 대선과 21대 대선에서 각각 이 대통령 후원회장과 총괄선대위원장을 맡았던 측근입니다.

진행자) 이번 개각으로 동맹파인 위성락 국가안보실장의 영향력이 한층 강화됐다는 분석이 나오고 있다지요?

기자) 그렇습니다. 무엇보다 새로운 외교안보 라인이 위 실장과 노선을 같이 하는 인물들로 짜여진 게 그렇고요, 특히 임 외교부 장관 지명자는 위 실장이 직접 국가안보실 제2차장으로 천거한 인물입니다. 이 때문에 이번 인선으로 미국과의 협력이 필수적인 전시작전통제권 전환과 핵추진 잠수함 건조, 우라늄 농축 등 주요 현안 추진에 속도가 붙을지 주목됩니다.

진행자) 야당인 국민의힘은 이번 개각을 어떻게 평가하고 있나요?

기자) 국민의힘은 매우 비판적입니다. 박성훈 수석대변인은 이번 개각이 국민적 눈높이와 국정 쇄신 요구를 철저히 외면한 전형적인 회전문·보은 인사라고 말했습니다. 박 수석대변인은 또 “청와대 인력풀의 처참한 한계만 확인시켜 준 돌려막기 인사”라며 “청와대 참모진과 여당 핵심 인사들을 부처 수장으로 이동시킨 그들만의 잔치”라고 비판했습니다. 반면 여당인 더불어민주당은 “외교안보의 실용성과 전문성을 살리고 국민 안전과 지역성장, 문화정책에 새 활력을 더할 인사”라며 환영의 뜻을 밝혔습니다.

진행자) `한국은 지금’ 이었습니다