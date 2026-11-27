북한에 장기간 억류됐다가 혼수상태로 돌아와 숨진 미국인 대학생 오토 웜비어의 부모가 북한 연계 동결자금 약 327만 달러와 관련해 법원에 신속한 결정을 요청했습니다. 자금 인도 신청에 대해 북한과 이란 은행, 자금을 보관 중인 뉴욕주 측 모두 반대하지 않은 가운데, 유족 측은 연말까지 자금을 받을 수 있기를 기대하고 있습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

오토 웜비어의 부모 신디와 프레드 웜비어가 미국 법원에 북한 관련 동결자금 약 327만 달러의 지급을 서둘러 결정해 달라고 요청했습니다.

웜비어 부모 측 변호인은 25일 뉴욕 북부 연방지방법원에 제출한 서한에서 지난 3일 신청한 자산 인도 명령과 최종 판결을 신속히 검토해 달라고 촉구했습니다.

변호인은 해당 신청에 대한 답변 시한이 지난 24일이었지만, 그때까지 반대 의견이 제출되지 않았다고 확인했습니다. 이는 북한과 자금 소유주인 이란 세파은행, 자금을 보관 중인 뉴욕주 감사원이 이의를 제기하지 않았다는 것을 의미합니다.

또 변호인은 법원이 신속히 결정하면 유족이 연말 전에 자금을 받을 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

앞서 웜비어 부모는 뉴욕주 감사원이 보관 중인 이란 세파은행 소유의 동결자금 약 243만 달러와 누적 이자를 자신들에게 지급하도록 하는 명령을 요청했습니다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)에 의해 동결된 이 자금은 이자를 포함해 지난달 6일 기준 약 327만 달러에 달했습니다.

웜비어 부모 측은 자금이 동결됐을 당시 세파은행이 북한의 기관 또는 대리기관에 해당했다며, 미국의 테러위험보험법(TRIA)에 따라 북한에 대한 손해배상 판결을 집행하는 데 사용할 수 있다고 주장하고 있습니다.

앞서 법원은 지난 9월 자금에 대한 집행영장을 발부하면서 세파은행이 자금 동결 당시 북한의 기관 또는 대리기관이었다는 점 등을 인정했습니다.

2018년 북한을 상대로 약 5억 달러의 손해배상 판결을 받아낸 웜비어 가족은 이후 북한 관련 동결자산을 추적하며 배상금 회수를 추진해 왔습니다.

지난 6월에는 미국 법원이 파키스탄 핵 과학자 압둘 카디르 칸의 핵 확산 네트워크와 연계된 자산 약 1천713만 달러를 웜비어 부모에게 지급하도록 허가했습니다.

이번 세파은행 자금에 대해서도 최종 인도 명령이 내려지면, 웜비어 가족이 올해 법원에서 지급을 허가받은 북한 관련 자산은 약 2천40만 달러 규모로 늘어납니다.

오토 웜비어는 지난 2015년 12월 북한으로 여행을 갔다가 북한 당국에 억류된 뒤 15년의 노동교화형을 선고받았습니다. 이후 2017년 6월 혼수상태로 미국으로 돌아왔으며, 귀국 후 6일 만에 사망했습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.