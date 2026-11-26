북한 주민들은 태어나면서부터 평생 종교 박해의 위험에 노출돼 있다고 영국의 북한인권단체가 밝혔습니다.이 단체는 북한 당국의 여러 기관들이 유기적으로 연계해 주민들의 종교 자유를 억압하고 있다며 국제사회에 대응 범위를 확대할 것을 촉구했습니다.

영국에 본부를 둔 북한인권단체 ‘코리아 퓨처’가 북한 주민들에 대한 북한 당국의 조직적인 종교 박해 실태를 고발했습니다.

‘코리아 퓨처’는 지난달 ‘국가의 적: 북한 내 기독교 박해에 대한 이해’라는 제목의 보고서를 통해 북한의 종교 박해 과정에서 기관들의 역할과 상호 연관성을 밝혔습니다.

보고서는 탈북민과 전직 북한 당국자들의 증언, 북한 내부 법률, 조직 관련 기록 등 570건의 관련 내용을 분석해 북한의 종교 박해는 주민들이 체포되기 훨씬 이전부터 시작된다고 지적했습니다. 북한 주민들은 태어나면서부터 가족관계를 기록하는 기관을 시작으로 교육과 정치사상 교양, 직장과 군 복무, 거주지 생활 등을 관장하는 여러 기관들에 속하게 된다고 설명했습니다.

그러면서 이들 기관들은 북한 노동당의 통제 아래 주민들의 생애 단계마다 종교에 대한 적대감을 심어주고 종교 활동을 감시하는 역할을 한다고 밝혔습니다.

유치원에서는 어린이들에게 최고지도자에 대한 충성심을 주입하고, 학교와 청소년 정치조직에서는 종교에 대한 적대감을 가르친다는 것입니다.

또 성인이 된 이후에는 직장과 정치조직, 주민조직의 정례 회의와 정치 활동 등을 통해 주민들이 가족과 이웃, 직장 동료의 종교 활동을 감시하고 당국에 신고하도록 한다고 설명했습니다.

이렇게 수집된 정보를 토대로 북한의 사회안전기관과 국경경비 인력이 주민들을 구금하거나 국가보위기관에 넘기면, 국가보위기관은 정치적 위협으로 간주되는 행위를 조사한다고 밝혔습니다.

보고서는 그러면서 이처럼 북한 당국이 종교를 조직적으로 탄압하는 근본적인 배경에는 정치적 권위주의가 자리 잡고 있다고 지적했습니다.

‘김일성·김정일주의’를 국가 통치 이념으로 삼고, 주민들에게 김 씨 일가에 대한 절대적 충성을 요구하는 북한 당국은 신의 존재를 인정하는 종교를 정권 유지에 대한 위협으로 간주한다는 것입니다.

아울러 보고서는 이러한 종교 박해가 여러 세대에 걸쳐 개인과 가족의 삶에 영향을 미치는 실태도 밝혔습니다.

일례로 수민이라는 가명으로 등장한 여성은 일곱 살 때부터 어머니가 기도하는 동안 집 밖에서 노는 척하며 망을 봤고, 누군가 접근하면 기침을 해 어머니에게 알리는 역할을 했다고 전했습니다.

세월이 흘러 수민 씨의 딸 역시 할머니가 기도하는 동안 망을 봐야 했는데, 수십 년 뒤 함경남도의 한 구금시설에 수감된 수민 씨는 눈을 감고 기도하다 이를 알아챈 당국자들에게 구타당해 갈비뼈 두 개와 쇄골, 턱뼈가 부러지고 치아 여러 개를 잃었다고 보고서는 전했습니다.

‘코리아 퓨처’는 이어 지난 2014년 유엔 북한인권조사위원회(COI)가 북한 내 종교 박해가 국제형사법상 반인도적 범죄에 해당한다고 판단했다는 점을 상기했습니다.

이후 북한 당국의 감시와 통제는 더욱 강화된 반면 지난해 발표된 유엔의 후속 북한인권 보고서는 종교 문제를 제한적으로 다뤘다고 지적하고, 북한이 가입한 ‘시민적 및 정치적 권리에 관한 국제규약’과 유엔 자유권위원회의 해석을 토대로 체포 이전부터 구금 기간, 석방 이후까지 발생하는 인권 침해 행위를 분석했습니다.

그 결과 종교의 자유뿐 아니라 사생활 보호와 신체의 자유, 평등하게 대우받을 권리, 고문을 받지 않을 권리 등 여러 기본권이 침해되고 있으며, 이러한 일련의 차별적 행위는 종교 박해에 해당한다고 보고서는 강조했습니다.

그러면서 개별 행위가 국제형사법상 범죄의 성립 요건을 충족하지 않더라도 국제인권법에 따른 판단의 대상이 될 수 있다고 지적했습니다.

‘코리아 퓨처’는 과거 보고서들이 구금과 고문 등 종교 박해의 결과를 기록했다면 이번 보고서는 그러한 인권 침해를 가능하게 하는 제도적 경로를 추적한 것이라고 설명했습니다.

이어 유럽연합(EU)과 영국, 노르웨이 등이 인권 제재 제도를 마련한 만큼 각국 정부와 기관이 북한의 종교 박해를 가능하게 하는 제도적 구조를 파악하고 어느 단계에서 대응할 수 있는지 살펴보는 것이 중요하다고 강조했습니다.

아울러 이번 보고서의 목적은 북한 기독교인들이 구금시설에 수감되기 이전부터 이들을 보호하고, 종교 박해 생존자들을 지원하며, 가해자들에게 책임을 묻기 위한 것이라고 밝혔습니다.

영국 런던에 본부를 둔 코리아 퓨처는 지난 2019년 설립된 비영리 북한인권 조사·기록 단체로, 북한 내 국제법 위반과 인권 침해 증거를 수집하고 가해자에 대한 책임 규명 활동을 벌이고 있습니다.

VOA 뉴스