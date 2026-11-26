걸프 지역 내 긴장이 지속되고 있는 가운데 쿠웨이트에서 격추된 이란 무인기의 파편으로 인명 피해가 발생했습니다. 이탈리아인 2명이 숨지고 쿠웨이트인과 파키스탄인 등 2명이 다쳤습니다.

쿠웨이트는 26일 걸프 지역의 긴장이 지속되고 해상 선박에 대한 공격이 격화하는 가운데 격추된 이란 무인기의 파편에 맞아 이탈리아인 2명이 숨지고 다른 2명이 다쳤다고 밝혔습니다.

사우드 압둘아지즈 알아트완 쿠웨이트군 대변인은 이날 이란 무인기가 ‘주요 시설’을 겨냥한 공격으로 이탈리아 국적자 2명이 치명상을 입었으며, 이후 병원에서 숨졌다고 밝혔습니다. 또한 쿠웨이트군이 이날 자국 영공에서 이란 무인기 여러 대를 요격해 격추하는 과정에서 떨어진 잔해에 쿠웨이트인 1명과 파키스탄인 1명이 다쳤다고 설명했습니다.

알아트완 대변인은 성명을 통해 “국방부는 사망자 유가족에게 깊은 애도와 위로의 뜻을 전하며 부상자들의 빠른 쾌유를 기원한다”고 밝혔습니다.

대변인은 그러나 공격 대상이 된 시설에 대한 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다.

이탈리아의 안사(ANSA) 통신은 안토니오 타야니 외무장관을 인용해 숨진 이탈리아인 2명은 쿠웨이트의 방공 탐지시설에서 근무하던 기술자들이라고 보도했습니다.

보도에 따르면 이란 무인기들은 쿠웨이트의 군사시설을 겨냥했습니다.

쿠웨이트와 바레인 그리고 일부 미군 기지가 주둔하고 있는 페르시아만 일대 여러 국가들은 지난 2월 28일 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 공동 군사작전을 개시한 이후 이란의 공격을 받아 왔습니다.

VOA 뉴스