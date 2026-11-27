미국이 타이완 분쟁에 군사적으로 개입하면 한국에 급유·수리 등 후방 지원을 요청할 가능성이 크고, 주한미군 항공전력 일부도 타이완 주변 작전 지원에 투입할 수 있다는 분석이 나옵니다. 다만 대북 억제 유지와 중국의 보복 위험이 제약으로 꼽히며, 미국의 개입 자체에 반대하는 견해도 있습니다.

미군 장비를 한국에서 정비·수리해 역내 작전을 뒷받침하겠다는 것이 주한미군의 ‘역내 지속지원 허브’ 구상입니다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 지난달 21일 주한미국상공회의소 행사에서 한국의 산업 역량을 활용하는 이 구상을 논의했습니다.

주한미군 관계자는 VOA에 “역내 지속지원 허브를 포함한 이런 노력은 기존 역량과 동맹·파트너국과의 오랜 협력을 바탕으로 한다”고 밝혔습니다.

[주한미군 관계자] “These efforts, including the Regional Sustainment Hub, build upon existing capabilities and longstanding cooperation with our allies and partners.”

이런 지원 능력은 미국이 타이완 분쟁에 개입할 경우에도 거론됩니다. 한국에 있는 미군을 다른 곳으로 보내는 문제와 함께, 한국의 기지와 산업시설이 어떤 역할을 할 수 있을지도 쟁점입니다.

급유·수리 지원…조선소에선 이미 미 함정 정비

라미 김 영국 국제전략문제연구소(IISS) 한국석좌는 VOA에 “미국이 타이완 분쟁에 군사적으로 개입하면 한국 주둔 미군의 항공전력 일부를 타이완 주변 작전 지원으로 돌릴 수 있다”고 말했습니다.

김 석좌는 이런 분쟁에서 공군력과 해군력이 특히 중요하다며 “미국은 급유와 재보급, 수리를 위해 한국의 항만·비행장·정비시설을 이용하는 등 후방 지원도 요청할 가능성이 크다”고 내다봤습니다.

[라미 김 / IISS 한국석좌] “In a Taiwan contingency involving US military intervention, Washington could redirect some US air assets based in South Korea to support operations around Taiwan—one possible application of the ‘strategic flexibility’ envisaged for US Forces Korea. Air and naval capabilities would be particularly relevant to such a conflict. Washington would also likely seek South Korean rear-area support, including access to ports, airfields and maintenance facilities for refuelling, resupply and repairs.”

미 해군 해상수송사령부(MSC)는 VOA에 군수지원함 ‘USNS 아멜리아 에어하트’가 부산에서 정비를 받았다고 확인했습니다. 미 해군 전투함 등에 탄약과 식량, 연료를 보급하는 선박입니다.

MSC는 “한국 조선소들이 미국 정부의 신뢰할 수 있는 함정 정비 협력업체가 됐다”며 대형 조선사들도 MSC 정비를 사업계획에 반영하고 있다고 밝혔습니다.

[미 해군 해상수송사령부] “South Korean shipyards have become reliable ship repair partners for the U.S. Government, with larger builders adapting to incorporate MSC work into their business plans.”

항공기 분산엔 유용…타이완까지 거리는 부담

미국 스팀슨센터의 켈리 그리코 선임연구원은 VOA에 “중국과 충돌할 경우 미 공군의 큰 문제 중 하나는 작전할 수 있는 기지가 상대적으로 적다는 것”이라며 “중국이 대규모 미사일 전력으로 소수의 미군 거점을 집중 공격할 수 있다”고 말했습니다.

그는 “한국 기지를 이용하면 미군이 항공기와 병력을 분산하고 항공작전을 이어갈 선택지가 늘어나 중국의 표적 선정도 복잡해진다”고 설명했습니다.

[켈리 그리코 / 스팀슨센터 선임연구원] “South Korea’s air bases would provide additional locations to disperse U.S. aircraft and personnel in event of a military conflict, including a Taiwan contingency. One of the Air Force’s biggest challenges in a conflict with China is that it has relatively few bases from which to operate, allowing China to concentrate its large missile force against a relatively small number of U.S. operating locations. Access to additional bases in South Korea would give American forces more options for dispersing and sustaining U.S. air operations, and it would complicate China’s targeting problem.”

다만 “타이완 상공에서 전투기를 운용하기에는 거리가 멀어 공중급유가 필요하다”며 “한국 기지는 역내 다른 지역의 작전을 위한 군수·정비·급유·정보·감시 지원에 더 유용할 수 있다”고 평가했습니다.

[켈리 그리코 / 스팀슨센터 선임연구원] “That doesn’t mean South Korea would necessarily be an ideal location for conducting fighter operations over Taiwan. The distances involved are substantial, and fighters would require aerial refueling operations to cover those distances. South Korean bases might be more useful for supporting operations elsewhere in the theater, including logistics, maintenance, refueling, and intelligence and surveillance.”

미 공군은 F-16을 오산에 집중 배치하는 ‘슈퍼대대’ 실험을 마치고, 오산과 군산에 나눠 배치하는 3개 대대 체제로 복귀에 나섰습니다.

그리코 선임연구원은 “이 실험은 주로 인력·항공기·정비를 한곳에 모으면 준비태세와 출격 능력이 나아지는지 알아보려던 것”이라고 설명했습니다. 복귀 결정은 오산 집중 배치를 유지할 만큼 준비태세 개선 효과가 크지 않았다는 신호일 가능성이 크다고 진단했습니다.

그는 “소수 기지에 항공기를 더 많이 모으면 중국이나 북한에 더 크고 공격 가치가 높은 표적을 제공한다”며 “이번 결정이 특별히 타이완 유사시를 겨냥한 것이라고 해석하지는 않는다”고 말했습니다. 평시 효율과 전시 생존성 사이에서 균형을 찾는 문제라는 설명입니다.

[켈리 그리코 / 스팀슨센터 선임연구원] “Concentrating more aircraft at fewer bases just creates large, more lucrative targets for an adversary—whether it is China or North Korea. I wouldn’t interpret that decision as specific to a Taiwan contingency. It reflects a broader debate with the Air Force about how to balance between peacetime efficiency and wartime survivability.”

정찰자산을 다른 항공전력과 함께 운용하는 훈련도 이어지고 있습니다. 미7공군 대변인 로라 M. 헤이든 소령은 VOA에 “MQ-9은 ‘프리덤 플래그 26-2’ 같은 훈련에 정기적으로 참여해 미7공군 훈련에 지속적인 영상 감시 능력을 더하고 있다”고 밝혔습니다.

[로라 M. 헤이든 / 미7공군 대변인] “What I can tell you is the MQ-9 is regularly included in training exercises, such as Freedom Flag 26-2 to integrate persistent full-motion video capabilities with 7 AF exercises.”

헤이든 소령은 MQ-9과 U-2, MQ-1C 등 정찰자산을 연례훈련에 통합해 즉각 전투에 나설 준비태세와 다른 전력과 함께 작전할 능력을 높인다고 설명했습니다. 다만 작전보안을 이유로 구체적인 작전 내용은 밝히지 않았고, 한반도 밖 임무 수행 사례도 제시하지 않았습니다.

옮길 전력과 한국에 남길 전력

한국의 기지·산업시설 활용과 함께, 주둔 전력을 얼마나 다른 곳으로 옮길 수 있을지도 쟁점입니다.

전략국제문제연구소(CSIS)의 마크 캔시언 선임고문은 VOA에 “중국과 전쟁이 벌어지면 역내 미군 기지를 방어하기 위해 주한미군의 항공기와 미사일 방어 전력을 옮기라는 압력이 매우 커질 것”이라며 “하지만 한국 정부는 북한을 억제하기 위해 이 전력이 한국에 남기를 바랄 것”이라고 말했습니다.

[마크 캔시언 / CSIS 선임고문] “In a war against China, there would be tremendous pressure to move aircraft and missile defense out of South Korea to defend against attacks on US bases in the region. However, the South Korean government will want those units to remain in South Korea to help deter North Korea.”

그가 공동 집필한 2023년 CSIS 타이완 워게임 보고서는 한국 주둔 미군 비행대대 4개 중 2개를 차출하고 2개는 대북 억제를 위해 남긴다고 가정했습니다. 캔시언 선임고문은 이를 “절충안”이라고 설명했습니다.

[마크 캔시언 / CSIS 선임고문] “Moving two squadrons was a compromise.”

마이클 오핸론 브루킹스연구소 외교정책 선임연구원은 한국이 대북 억제를 주도할 경우 미국의 역할에 대한 질문에 “공군력과 정보, 핵 억제에서 미국의 역할이 가장 중요하다고 생각한다”고 답했습니다.

[마이클 오핸론 / 브루킹스연구소 선임연구원] “I think the US role is most crucial for airpower, intelligence, and nuclear deterrence”

캔시언 선임고문은 “중국과의 전쟁에는 지상군이 많이 필요하지 않기 때문에 미국이 한국에 지상군을 보낼 수도 있다”고 봤습니다. 정밀타격미사일(PrSM) 같은 장거리 지대지미사일이나 다영역기동부대를 보낼 가능성도 거론했습니다.

[마크 캔시언 / CSIS 선임고문] “The United States could send ground forces to South Korea because a war against China would not require many. The United States might also send long-range ground-to-ground missiles, like PrSM, or a Multi-Domain Task Force.”

미 육군 제3다영역기동부대는 올해 3월 미한 연합훈련 ‘프리덤 실드’에서 정보·화력·사이버·우주 능력을 연계했습니다. 장거리 정밀타격은 모의훈련이었습니다.

이 부대는 VOA에 “필요한 기능을 조합해 태평양 어디서든 작전에 참여할 수 있도록 설계됐다”고 설명했습니다.

다만 제3다영역기동부대 전력의 한국 내 정례 순환배치나 장기 배치에 관해서는 “육군이 발표한 결정은 없다”고 답했습니다.

[미 육군 제3다영역기동부대] “At this time, the Army has not announced any decisions regarding regular rotations or a longer‑term presence of multi‑domain task force elements in South Korea pertinent to the 3d Multi-Domain Task Force (3MDTF) operational capabilities or readiness.”

후방 지원에도 보복 위험…북한 도발도 변수

라미 김 석좌는 “북한이 미국의 관심이 분산된 틈을 노릴 수 있다”며 “한국이 북한과의 충돌에 휘말리지 않는다면 특히 전쟁이 장기화할 경우 미국의 무기 재고 보충을 도울 수 있다”고 말했습니다.

다만 “한국의 무기 공급이 미국의 대중국 작전을 실질적으로 지원한다면 한국 방위산업 시설에 대한 중국의 공격 가능성도 배제할 수 없다”고 지적했습니다.

[라미 김 / IISS 한국석좌] “Provided that South Korea does not become embroiled in a conflict with North Korea, which might exploit Washington’s distraction, Seoul could help replenish US weapons stockpiles, particularly if the war becomes protracted. If South Korean arms supplies materially supported US operations against China, however, the possibility of Chinese strikes on South Korea’s defence-industrial facilities could not be ruled out.”

그리코 선임연구원은 “한국 기지 활용의 가장 큰 제약은 정치적”이라며 “미군 항공기가 한국에서 출격해 중국을 상대로 전투작전은 물론 지원작전까지 하도록 허용하면 한국이 중국의 보복에 노출될 가능성이 크다”고 말했습니다.

그는 전시에 한반도 밖 작전을 위해 한국 기지를 쓰려면 서울의 허가가 필요하며, 한국은 그동안 동맹을 이런 방향으로 확대하는 데 반대해 왔다고 설명했습니다.

[켈리 그리코 / 스팀슨센터 선임연구원] “That said, the biggest limitation is political. The United States would need Seoul’s permission to use these bases in wartime to conduct operations off the Peninsula. Seoul has thus far resisted any effort to push the alliance in that direction. Allowing American aircraft to launch combat operations, even support operations, against China from South Korean territory would likely expose the country to Chinese retaliation.”

2006년 전략적 유연성 논의에 관여했던 리처드 롤리스 전 미 국방부 아시아·태평양 안보 담당 부차관은 VOA에 “이재명 정부가 중국을 자극하지 않으려는 만큼, 미군이 한국 기지에서 출격해 중국을 상대로 작전한 뒤 돌아오도록 허용할 가능성은 매우 낮다고 본다”고 말했습니다.

그는 “이 때문에 미국이 그런 합의를 요청할지조차 의문”이라면서도 “물론 어떻게 될지는 모른다”고 덧붙였습니다.

[리처드 롤리스 / 전 미 국방부 아시아·태평양 안보 담당 부차관] “For that reason, I doubt we would even ask the ROK for such an understanding. But who knows.”

그는 또 “타이완 유사시 북한이 중국의 독려나 묵인 아래, 미군이 다른 곳에 묶인 상황을 한국에 대규모 도발을 할 기회로 보지 않겠느냐”며 북한의 도발 가능성을 제기했습니다. 중국을 돕는 동시에 “한국 정부의 약화와 붕괴를 노릴 수 있다”는 것입니다.

[리처드 롤리스 / 전 미 국방부 아시아·태평양 안보 담당 부차관] “There is another issue here: if there is Taiwan contingency, would not the DPRK, encouraged by China or with a wink, see this as an opportunity to launch major provocations against the ROK, with the intent of striking the ROK when US forces are occupied elsewhere, by way of assisting China in its fight, and making its own progress in undermining and collapsing the ROK government.. food for thought.”

미국의 타이완 개입 자체에 반론도

이런 위험을 감수하면서 미국이 타이완 분쟁에 개입해야 할지를 놓고도 견해는 갈립니다.

미국 싱크탱크 디펜스프라이오리티스의 제니퍼 캐버나 선임연구원 겸 군사분석국장은 VOA에 “주한미군은 타이완과 거리가 너무 멀어 중국의 타이완에 대한 공세적 행동을 억제하는 데 큰 역할을 하기 어렵다”며 “주한 미 지상군은 타이완 위기에 기여할 것이 없다”고 말했습니다.

[제니퍼 캐버나 / 디펜스프라이오리티스 선임연구원 겸 군사분석국장] “U.S. forces in South Korea are intended to deter North Korea from attacking South Korea. They are too far away to do much to deter China from acting assertively toward Taiwan. Ground forces in South Korea would contribute nothing to a Taiwan crisis.”

그는 “미국은 타이완 위기에 개입해서는 안 된다”며 “미국은 핵심 이익을 위협받지 않고도 양안의 현상 변화를 감당할 수 있지만 중국과의 전쟁 비용은 감당할 수 없다”고 말했습니다. 아시아의 미군 태세도 불필요한 전쟁에 말려들 위험을 줄이는 방향으로 바꿔야 한다고 주장했습니다.

[제니퍼 캐버나 / 디펜스프라이오리티스 선임연구원 겸 군사분석국장] “The United States should not intervene in a Taiwan crisis. Defending Taiwan does not make sense for the United States. The United States can manage changes to the cross-strait status quo without threats to its core interests, but it cannot manage the costs of a war with China.”

반면 패트릭 크로닌 허드슨연구소 아시아태평양 안보석좌는 “중국이 타이완을 군사적으로 공격한다면 미국은 이를 격퇴하기 위해 모든 방위 역량을 모아야 한다”고 말했습니다.

그는 “정치 지도자가 중국의 첫 공격이 타이완에만 그칠 것이라거나, 충돌이 확대돼도 미국과 동맹국의 전투 자원과 역량이 필요하지 않을 것이라고 가정하는 것은 위험할 정도로 순진한 생각”이라고 지적했습니다.

[패트릭 크로닌 / 허드슨연구소 아시아태평양 안보석좌] “Should China launch military aggression against Taiwan, the United States will need to marshal its full range of defense capabilities to repel the attack or act of war. South Korean forces would remain primarily for defending the peninsula. But it would be dangerously naive for any political leader to assume that Beijing’s initial aggression could be confined to Taiwan, or that a wider confrontation would not demand the combat resources and capabilities of America and its allies.”

다만 “한국군의 주임무는 한반도 방어로 남을 것”이라고 덧붙였습니다.

VOA 뉴스